Liga holandesa comunicará a la UEFA que desea dar por finalizada la temporada debido al coronavirus

Muchas medidas se están tomando en las diversas ligas europeas tras la pandemia que se ha desatado en el mundo debido al coronavirus, enfermedad que ha causado la muerte de miles de personas alrededor del planeta.

Es el caso de la liga holandesa, quien decidió comunicarle a la UEFA que desea dar por finalizada la temporada, tal como fue el caso de Bélgica, quien consagró campéon al club Brujas.

“La reanudación de la liga holandesa está en peligro. El primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, ha comunicado que no habrá fútbol profesional hasta el 1 de septiembre. El Gobierno holandés ha ampliado la prohibición de que se celebren eventos multitudinarios en el territorio del 1 de junio al 1 de septiembre, lo que deja en muy mala posición que se pueda terminar la temporada actual de fútbol en Holanda. Y si lo hace más allá de esa fecha compromete la campaña siguiente. “Es agrio pero no podemos arriesgarnos. Tenemos que hacer ese sacrificio y espero que la gente lo haga”, indica AS.

En esa línea, sostiene que “ahora los miembros de la Eredivisie, junto a la federación (KNVB), tendrán que tomar una decisión en las próximas horas aunque todo indica que la temporada se dará por terminada, como quieren algunos clubes La KNVB ha dado a conocer su reacción en un comunicado”.

Finalmente, sostienen: “La junta de fútbol profesional tiene la intención de no seguir jugando la competición. Basándose en la decisión del gobierno, la KNVB consultará a la UEFA, después de la cual se tomará una decisión. Los clubes y las otras partes de reunirán el viernes para discutir las consecuencias”.