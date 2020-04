Eduardo Vilches: “Ganar la Copa Libertadores trasciende en la historia del fútbol chileno”

Eduardo Vilches es un ex futbolista que pasó por Magallanes, Malleco Unido, Universidad Católica, Colo Colo, Necaxa, Unión Española y Cobreloa. Fue campeón con los cruzados en 1987, con los albos logró cuatro campeonatos nacionales, tres Copa Chile y la Copa Libertadores en 1991. Además, en México consiguió cinco trofeos con los rayos.

“La oveja”, en conversación con Los Tenores en Cuarentena, recordó sus inicios en el fútbol. “Fui seleccionado en mi comuna en Colina, una vez fuimos a jugar un torneo a Universidad de Chile. Ahí quedé preseleccionado, pero no le gustó al técnico mi actuar, así que para la casa. Dije voy a probar suerte a Unión Española, que era el equipo más cercano que tenía, tampoco quedé. Estaba muy decaído, porque era mi sueño poder jugar. Seguí insistiendo, en mi comuna habían algunos que estaban jugando en Magallanes. Me prepararé para dar mis pruebas en verano y ahí quedé“.

Además, Vilches comentó cómo fue encontrando su puesto dentro de la cancha.”Yo nací como defensa central, después los mismos técnicos empezaron a experimentar conmigo de lateral derecho. En Universidad Católica fui lateral izquierdo, también jugué de contención. La verdad toda esa experiencia en los otros puestos me sirvió muchísimo, además de lo disciplinado que era en el campo de juego”.

Uno de los momentos más importantes en su carrera fue ganar la Copa Libertadores en 1991. El defensa central confesó lo que significó para él.”La verdad es que un sueño muy grande. Cuando yo era muy pequeño veía las noticias donde mostraban el antes y el después y yo decía que no quería ser uno más, sino que quería hacer la diferencia y lograr algo. Esa ambición que tenía fue bien colectiva. Para mí ganar la Copa Libertadores trasciende en la historia del fútbol chileno, porque es el único equipo que la ha ganado”.

Sin embargo, no todas fueron alegrías para Eduardo Vilches, quien aseguró que lo que más lamenta no haber podido lograr en su carrera fue disputar la Copa del Mundo con la Selección Chilena.”Me ha dolido muchísimo, porque dentro de todos mis sueños era poder jugar un Mundial y nunca lo pude jugar porque Chile estaba castigado. Veníamos muy bien, cuando jugamos la Copa América el 91 salimos terceros, esa generación era muy buena y pudo haber jugado un Mundial y haber hecho algo”, sentenció.