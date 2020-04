Ex porteros del fútbol chileno recuerdan los momentos inolvidables conmemorando su día

Información de Cristián Alejandro Cavieres.

Hoy se celebra “El Día Internacional del arquero”, en conmemoración al nacimiento del portero colombiano Miguel Calero, quien el año 2011 sufrió una trombosis venosa en el brazo izquierdo sin poder terminar la temporada. Un año más tarde y tras el debilitamiento de su salud, falleció a los 41 años.

“Puesto ingrato”, “es héroe o villano”, “ya no sólo debe atajar, sino saber jugar con los pies” o “el arquero madura tarde”, son algunas de las frases más recurrentes cuando se enfatiza al primero de los once titulares.

Pero como son los festejados, fuimos tras los recuerdos de quienes defendieron el arco de clubes chilenos y que en algún instante vivieron la fortuna de cuidar el arco de la selección chilena.

El Cóndor que vuela alto

En conversación con Los Tenores, Roberto Rojas, trajo a la memoria aquellos partidos en donde su figura se agigantó. Desde Brasil, el “Cóndor” fue claro al decir que para él hay tres partidos que recuerda como los mejores de su carrera.

“El partido con Ferro por Colo Colo, uno con Chile ante Perú en Lima por eliminatorias, otro que jugamos en Wembley. Tuve grandes partidos a nivel de clubes. Fueron momentos diferentes en el fútbol”, dijo el ex portero de la selección.

Nada se compara con defender al país

El actual secretario del Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) Luis Marín defendió la camiseta de siete equipos de nuestro país y tuvo una breve incursión en la MLS retirándose de la actividad a los 34 años, para muchos una edad donde los entretubos aún tienen mucho que dar.

Agradecido de la profesión, Marín dijo que defender a la selección chilena fueron “los días más importantes y felices de su carrera”.

Agregó que cada uno de los ocho partidos en que defendió el arco de La Roja es lo más lindo que le tocó vivir : “El debut ante Venezuela en Temuco, o el amistoso ante México en el Azteca o el Mundial de Sudáfrica, que si bien no jugué, tener esa posibilidad de integrar la nómina para representar a Chile en un torneo como ese, emociona”, aseveró.

Finalmente, recuerda con mucho cariño los dos amistosos ante Paraguay los años 2011 y 2012, donde en ambos fue el capitán de la selección.



La Libertadores, pero también su origen

La elegancia y solvencia de Lizardo Garrido, el despliegue de Jaime Pizarro, el talento de Rubén Espinoza, las corridas de Gabriel Mendoza, los desbordes del Pato Yañez y Marcelo Barticciotto, más los goles de Dabrowski, Martínez y Pérez. Aristas de un equipo que ganó la Copa Libertadores para Colo Colo en 1991, la primera y única hasta el momento de nuestro fútbol.

Pero la oncena de Mirko Jozic comenzaba con José Daniel Morón, quien entregó seguridad al arco del Cacique. Con 28 años, el “Loro” llegó a nuestro país con la misión de reemplazar a Roberto Rojas. Difícil misión, pero que con el pasar del tiempo lo consiguió.

El actual miembro de la mesa directiva de Blanco y Negro si bien califica ganar la Libertadores como un “regalo divino”, cree que buscar los sueños y llegar al profesionalismo, son los mayores recuerdos que la profesión le regaló.

“Haber llegado a Unión de Santa Fe es un momento inolvidable luego de haber pasado por muchos clubes amateur. Era todo precario, nos sacábamos la ‘chucha’ en canchas de tierra, me morí de frío, me cagué de hambre, lloré solo cuando me tuve que ir de la casa y vivir bajo unas tribunas, todo eso para lograr mis sueños. Todo ese esfuerzo durante seis o siete años me marcó algo muy positivo cuando llego a Unión”, comentó Morón, quien además se nacionalizó chileno teniendo incluso convocatoria a la selección, aunque no jugó.

Con Everton y agradecido de Bielsa

Si bien llegó a Chile el año 1999 para defender a Huachipato y luego a Rangers, no fue hasta el 2007 cuando se produce la llegada al lugar que la vida le tenía previsto ser feliz: Everton de Viña del Mar.

Gustavo Dalsasso se convirtió en un referente de la institución y actualmente es el gerente deportivo de la misma. El portero recuerda el título del Apertura 2008 con los Ruleteros, como también el triunfo en Argentina ante Lanús por Copa Libertadores del 2009 e incluso el viaje de los “Oro y Cielo” a Europa el 2010, donde entrenaron en el complejo del Real Madrid, para luego enfrentar al Everton inglés.

Pero el año 2009 es el más especial para Dalsasso y no duda en quedarse con eso “tuvo una connotación internacional y me pude dar a conocer a otros puntos”.

Añadió que esa participación le permitió hasta ser observado por el mismo Marcelo Bielsa para haber tenido alguna chance en la selección, algo que no prosperó.

Con una mano

El ex portero nacional Patricio Toledo no tiene dudas en señalar cuál fue su mejor momento en el profesionalismo.

Titular en las Copas Américas de 1991 y 1993, el guardameta cruzado dijo que el partido ante Irlanda en Dublín, es el partido que más atesora, pero una jugada en específico.

“Salí a cortar el centro con una mano, a estadio lleno y la gente se paró a aplaudir. Se me puso la piel de gallina y nunca había sentido algo tan lindo de apoyo y reconocimiento. Fue una atajada que no era muy común en esos momentos y que hasta hoy me trae lindos recuerdos”.

Grandes historias de quienes ocupan una compleja posición en la cancha. Los niños muchas veces no quieren sus camisetas, pero quienes sí la anhelan sueñan con los mismos logros y vivir, porqué no, las mismas circunstancias que ellos, de voladas espectaculares o una atajada sobria. Son los arqueros, que celebran su día.