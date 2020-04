Juan Carlos Orellana y una crítica al ángulo: No hay especialistas en tiros libres porque no lo trabajan

Son más de 20 años los que Juan Carlos Orellana (64) lleva trabajando en las escuelas de fútbol de la Municipalidad de Pudahuel donde a diario traspasa su experiencia a más de 100 niños que llegan con la ilusión de ser jugadores profesionales y seguir los pasos de quién fuera uno de los grandes especialistas en tiros libres del balompié criollo.

El zurdo de Barrancas, veloz puntero izquierdo que hizo fama por sus goles olímpicos y tiros libres de larga distancia, cumple por estos días una rigurosa cuarentena, pero confiesa estar aburrido en la casa: “¿sabe qué pasa?” siempre he sido alguien de terreno, me gusta la cancha, compartir con los niños de la escuela. El teletrabajo no va conmigo” (ríe)

¿Cómo se explica que, de un tiempo a esta parte, no tengamos en Chile especialistas en tiros libres como fue usted?

Me pasa algo particular con eso porque creo que tendría que ser al revés. Es decir, debiésemos tener más especialistas que antes ya que hoy la pelota es más liviana que en mis tiempos. Me parece que es solo falta de trabajo. No es más que quedarse después de los entrenamientos pegándole al balón y ensayando el tiro una y otra vez. Con los balones actuales cualquiera puede llegar a ser un buen pateador.

El apodo “Zurdo de barrancas” nace en una transmisión radial de los setenta y está relacionado con una extinta comuna de Santiago. Cuéntenos los detalles de esa historia.

Barrancas era la comuna donde yo siempre viví y que antecedió a la que hoy conocemos como Pudahuel. Comenzaba en la altura de la Alameda con Las Rejas y abarcaba Cerro Navia, Lo Prado y el mismo Pudahuel. Y bueno, un día llegando a la casa tras un partido alguien del barrio me comentó que el relator Hernán Solis me había nombrado así cuando gritó uno de mis goles aquella tarde. Ese tanto, por cierto, fue de tiro libre y con la zurda (ríe).

¿Cómo eran los clásicos con Universidad de Chile en esos años? Hay uno de 1977 en que usted fue protagonista y el hincha albo siempre recuerda.

Todo era muy distinto a lo de hoy. De partida los clásicos los jugábamos con más de 70 mil personas, no existía eso de ahora que se juega sin hinchada del visitante por culpa de las barras bravas. O sea, era impensado. Esos partidos eran especiales, como grupo nos comprometíamos a no perder. Seguro que más de uno lo perdimos pero la mayoría los ganamos. Podíamos caer con cualquiera, menos con la U. Y sí, ese partido que mencionas lo recuerdo muy bien. Hice dos goles, fue una jornada inolvidable. El primero fue una pelota que me queda pasada y la agarro de volea y el otro fue de penal. Perdíamos 1 a 0 y pudimos darlo vuelta

¿Es verdad que lanzó sus memorias el 18 de octubre del año pasado sin saber que a 200 metros del evento se estaba forjando una de las más grandes revoluciones sociales en la historia de chile?

(ríe) Estoy por creer que algo del más allá marca mi historia con acontecimientos importantes. No te hablo solo de mi historia deportiva. Fíjate que el libro “Memorias del zurdo de Barrancas” lo estábamos presentando ese famoso día en una dependencia municipal que está a dos cuadras del metro Pudahuel, y claro, el murmullo era cada vez más evidente entre los presentes de que algo estaba pasando en las calles y en el tren subterráneo. Y bueno, lo que vino después todos sabemos como continuó.

¿Y en lo deportivo? ¿Tres partidos que lo hayan marcado?

Fui el autor del primer y único gol en la inauguración del estadio Monumental el año 1975. La primera vez que Colo Colo ganó en Calama también fue una gracia mía (ríe) y toma en cuenta que recién después de 23 años volvimos a ganar allá. Y por último nombraría los dos goles que hice en el Maracaná en la Copa Libertadores de 1977.

Respecto del Colo Colo de hoy ¿en qué radica la cantidad de negativas que ha recibido la dirigencia por parte de algunos técnicos para dirigir al primer equipo?

Pienso que se han complicado demasiado en la elección del nuevo técnico siendo que la solución es más simple y está mucho más a la mano de lo que creen. Es fundamental que sea alguien que conozca el club, su historia, que haya jugado, salido campeón, que sepa lo que representa esta institución y ese perfil lo cumple a cabalidad Claudio Borghi. Además, la gente lo adora.

¿Se la ha hecho muy difícil su cuarentena preventiva?

Sí, la verdad no ha sido fácil porque siempre fui un hombre activo, me gusta ir y venir, estar presente en todas las escuelas de fútbol de Pudahuel y cuanta actividad deportiva que organice el municipio. La pega de escritorio nunca ha sido lo mío aunque, por cierto, ahora he tenido que hacerla porque esto de la pandemia no es un juego. Es una enfermedad altamente mortal y la gente tiene que entender que todavía no llegamos al peak de contagios y que debe ser consciente y responsable con los adultos mayores y niños que son los más expuestos.