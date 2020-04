Faustino Asprilla llenó de elogios a Rueda: “Es uno de los mejores entrenadores que yo vi”

Faustino Asprilla es una de las leyendas del fútbol colombiano en las últimas décadas. El delantero tuvo un paso por Universidad de Chile, donde logró ganarse el cariño de los hinchas de manera inmediata.

Sobre cómo se gestó su traspaso al club, sus mejores recuerdos en la institución, sobre su presente en medio de esta pandemia y la selección chilena de Reinaldo Rueda, Asprilla conversó junto al equipo de ADN Deportes.

– Faustino, muchas gracias por atender el llamado de ADN. Lo primero es consultar por su salud. ¿Dónde lo encontramos y cómo está Colombia viviendo todo lo relacionado con el coronavirus?



Bueno, aquí la situación es complicada. Ya pasamos la barrera de los dos mil contagiados, ya van como 50 o 60 muertos y la gente en Colombia no quiere entender que hay que estar en las casas. Yo esto en Tulúa, la ciudad donde nací, como de trescientos mil habitantes y hay apenas, hasta el momento, cinco casos confirmados.

– Si uno hace el repaso de su carrera estuvo en buenos equipos de Europa, lo propio en su selección Colombia, pero que a los 33 años recibe esta oferta o más bien esta posibilidad de venir a nuestro fútbol chileno y vestir la casaquilla de Universidad de Chile ¿Cuéntenos cómo se gestó aquello el año 2003?



En realidad yo jugué en Universidad de Chile porque me gustó el club, me trataron muy bien las personas, pero para lo que yo cobraba de sueldo en Palmeiras o Fluminense, fui casi gratis a la Universidad de Chile. Lo hice porque quería jugar en ese equipo, siempre supe uno de los equipos grandes o el más grande de Chile. Para mi fue un orgullo vestir esa camiseta y conocer tan lindas personas que me tocaron como el presidente de la Universidad, el entrenador, los jugadores, la hinchada que siempre me hizo sentir muy bien y es algo que siempre lo voy a llevar en el corazón.

– Se le recuerda con bastante aprecio. Pero si uno recuerda su paso por la “U” precisamente es aquel clásico universitario del año 2003 en el Estadio Nacional, partido cerrado dos a dos y ud tiene la fortuna de anotar el gol del triunfo sobre la hora, si nos puede traer a la memoria ese partido ante los cruzados.



Yo soy una persona donde me he caracterizado por ser buen amigo, por eso un buen legado en la U y con jugadores que al final nos convertimos en amigos. No hablo mucho con ellos, pero si cuando hay algún evento o algo en Chile y me llaman, feliz de participar.

Partido lindo, partido realmente espectacular en el Estadio Nacional. Mano a mano pues, donde atacaban y atacábamos. Un partido donde la Católica tenía buen equipo, donde nos metían dificultades y siempre intentó ganarlo. Y bueno, al final esa jugada del último minuto ya con el partido casi que todos pensaban que iba a terminar así dos dos y esa pelota que me tira Pinilla, logro controlarla hacia adelante para tener chances de definir y en la salida del arquero sale muy bien me tapa todo el ángulo, me toca picarla por encima. Bueno, fue el gol del triunfo que nos dio una alegría inmensa ese día.



– Su paso por Chile fue breve que trajo varios momentos más allá de la cancha. El episodio de la pistola y disparo en el entrenamiento de la Universidad de Chile. Si nos puede comentar que lo motivó y revivir ese instante.



Una broma. En un centro comercial compré una pistola de fogueo como las que se hacen las películas de Hollywood que tenía en mi casa. Ese día la llevo al entreno, le hago una broma a los compañeros donde disparo y digo ‘corran que el domingo hay que ganar’ y ya después lo publicó un periodista que estaba ahí. Pero fue una broma, todo el mundo sabe que eso no era un arma de verdad, pero nada. Son bromas que uno hace, también lo hice en Parma solo que allá no salió la noticia, todo quedó ahí. Son cosas que se viven entre futbolistas, digamos.

– Recordando su paso por la selección Colombia, dos copas del Mundo, también aparece la selección chilena en esa ruta. ¿Qué recuerdos le trae haber enfrentado a “La Roja” en distintos momentos de su carrera?



Chile me trae buenos recuerdos. Mi primer partido cuando debuté con la selección de mayores de la selección Colombia fue contra Chile en Bogotá, partido amistoso que ganamos uno a cero con un gol mío, imagínate, mi primer partido muy lindo y fue contra Chile. Después en unas eliminatorias hago tres goles donde se gana un partido a una selección muy pero muy buena, donde después nos regresaron el mismo 4-1 en Chile con tres goles de Marcelo Salas. Para mi siempre fue un orgullo enfrentar a la selección de Chile.

– Inevitable preguntarle por nuestra selección que en la última década ganó dos Copas Américas ¿Qué le parece este Chile que le ha dado triunfos al país?



Sí, creo que las dos Copas Américas merecidas las que se ganó. Con una gran selección, la primera fue muy bien jugada, la segunda fue una Copa América extraña, no jugaron tan bien pero retuvieron y validaron el título. Es un equipo muy bueno.

– Chile busca reposicionarse y aspira llegar a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y que hoy es dirigida por un compatriota suyo, Reinaldo Rueda. Seguramente tendrá palabras para él.



Ahora tienen uno de los mejores entrenadores que yo vi. Reinaldo Rueda me tuvo a mi cuando yo empecé mi carrera, es una grandísima persona. Es uno de los mejores entrenadores que hay aquí en Colombia, sino el mejor diría yo.

– ¿Con Rueda Chile llegará a la Copa del Mundo?



Yo creo que sí. Reinaldo Rueda es uno de los mejores técnicos de Sudamérica, capacitado para dirigir a la selección chilena, para hacerlo bien y estoy seguro que van a clasificar a la próxima Copa del Mundo. Y bueno, estoy convencido porque se como trabaja, creo en el trabajo de él y se que es un apasionado del fútbol.

– Algún mensaje para los chilenos que lo recuerdan con bastante aprecio…



A la gente de Chile sobre todo a los hinchas de Universidad de Chile quiero mandar un saludo y un abrazo especial. Siempre orgulloso de haber vestido esa camiseta, la más grande de Chile, la de la “U”. Un abrazo para todos.