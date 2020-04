Iván Zamorano recordó anécdota con Madonna durante el Mundial de Francia ’98

Iván Zamorano, en entrevista con la radio argentina Club 947, recordó diferentes anécdotas en su período como futbolista, incluso una de ellas fue con Madonna, que en la previa del Mundial en Francia 98 dijo la siguiente frase: “Cuando veo a Zamorano, la primera cosa que pienso es en el sexo”.

Al ser consultado, el ex atacante de la Roja recordó las palabras de la cantante.”Me sorprendió muchísimo lo que dijo de mí durante el Mundial de Francia ’98“.

Además, “Bam Bam” también se refirió a su famosa camiseta 1+8. “El signo + en mi camiseta del Inter empecé yo pegándolo con cinta adhesiva. Más adelante se convirtió en una de las camisetas más vendidas de la historia. Fue maravilloso”.

Zamorano jugó en Europa en el St. Gallen, Sevilla, Real Madrid y en el Inter de Milán. Al ser consultado por lo más especial en su carrera, el ex delantero aseguró que fue compartir con jugadores de Sudamérica. “Lo más especial para mí de los años jugados en Europa fue la unión con los jugadores sudamericanos. Nos caracterizaba la alegría. Me quedo con los mejores recuerdos de Ayala, Simeone y Ronaldo”.

Además, el ex jugador de Colo Colo tuvo palabras especiales para éste último.”Ronaldo fue el mejor centro delantero de la historia. Compartir mi carrera con él fue de las cosas más especiales. No habrá otro como él. Después de que Ronaldo se lesionó pensamos que no iba a volver más. Pero nos dio una lección a todos. Fue un profesional increíble. Después de esos nueve meses volvió mejor que nunca”, sentenció.