Andrés Ayub es conserje en su edificio: “Hay que tener un poquito de empatía y ayudar a la gente”

Por Carlos Madariaga.

Muchas historias han aparecido durante estos días en que la pandemia del Covid-19 ha tenido a la población en sus casa y con medidas especiales para trabajar y transitar por la ciudad.

Una de estas historias es la del deportista nacional, Andrés Ayub, quién tuvo que ejercer de conserje en su edificio. En conversación con “ADN Deportes, Tu otra pasión”, detalló lo sucedido: “No pudieron llegar algunos conserjes por el toque de queda y también por cuarentena, porque algunos tienen a sus papás muy viejitos o viven muy lejos. Entonces, en estos días no hay conserje y la comunidad del edificio hizo un calendario con turnos, a ver si alguien podía cubrir. Nadie se cubría y ahí dije ‘ya, hay que ayudar'”.

“Hay que tener un poquito de empatía y ayudar a la gente. Yo me ofrecí algunos días. Con mi señora también nos ofrecimos a limpiar los ascensores y el piso, para que se pueda mantener el orden ya que la gente de aseo no ha podido venir porque viven muy lejos y han tenido dificultades”, agregó el luchador olímpico.

Ha sido una tarea que va rotando, pero que además le sirve para salir de la rutina durante la cuarentena, “ya me han tocado cuatro turno y pasado mañana (sábado) me toca otro. Ha sido entretenido, para salir un poco de la casa, ver gente distinta. Empecé a hacer zoom con las cámaras y me dí cuenta que tenía una enfocando directo a mi terraza, así que tenía vigilada a mi señora jaja”.

Esta actividad como conserje lo ha llevado a recordar cuando ejercía como guardaespaldas, “lejos fue mas dificil ser guardaespaldas. Cuidar a estos tipos que eran medios locos no era tan fácil así que acá, de conserje, se pasa bien, es entretenido y mucho más tranquilo”.

Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, Ayub lleva dos años lejos de la lucha pero continúa ligado al deporte como personal trainer: “Es complicado el encierro para el deportista de alto rendimiento porque nuestro entrenamiento no es tan sencillo, pero algo se puede hacer. Peor es nada. Yo me mantengo entrenando, haciendo circuitos”.

Ayub también tuvo palabras para Yasmani Acosta, a quién calificó como su hermano: “Con Yasmani Acosta somos como hermanos. Cuando desertó y se quedó en Chile yo le dije que él era el que me iba a seguir y que tenia que clasificar a los Juegos Olímpicos. Él se puso la meta y gracias a Dios salió luego la nacionalidad, clasificar a los JJOO era lo más importante. Lo tiene más que merecido y tiene todas las posibilidades de pelear una medalla en Tokio”.