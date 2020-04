Elías Figueroa reveló cómo vive la cuarentena: “Mi señora no me deja salir a ningún lado porque puedo volver con la pandemia”

El histórico ex futbolista chileno, Elías Figueroa, habló mano a mano este miércoles con ADN Deportes, sobre los grandes momentos de su carrera y sobre cómo está viviendo el complicado momento que vive el país debido al coronavirus.

✅Queremos saber cómo está con su cuarentena?

Encerrado(risas)mi señora no me deja salir a ningún lado porque puedo volver con la pandemia.

Lo estamos llevando bien,Justo en la casa de al lado vive mi hija así que estamos con los nietos acá en familia pasando esto que ojalá pase pronto y no afecte a más gente.

✅Me contaron que esta bueno para hacer pan amasado.

(Risas)ya estoy haciendo hasta pan amasado,siempre me gustó eso siempre le hacía pan amasado a mi señora y a los niños así que aquí encerrado y que mejor hacer un rico pan amasado.

✅Cuesta hablar de fútbol pero se extraña la actividad, ¿Ve fútbol del recuerdo vía internet?

Si fútbol del recuerdo,cuesta estar sin fútbol,uno está ya acostumbrado a eso que en verdad hecha de menos el día a día del fútbol y solo queda hablar de lo que fue en el pasado y esas cosas…que también es agradable pero se hecha de menos el fútbol.

✅Fue a Brasil, específicamente a Porto Alegre y el cariño que le tienen es grandioso.

La verdad que mi paso por Brasil fue muy bueno y me alegro de haber elegido Brasil porque yo fui de Peñarol para allá y en ese momento tenía también una invitación que quería el Presidente de Peñarol que me fuera al Real Madrid,me quería el Real Madrid en ese momento también pero yo preferí Porto Alegre que estaba cerca de Montevideo,yo tenía una fábrica de calzados,era más fácil ir también por un día o dos dias hasta Montevideo y bueno la alegria de haber estado en ese club por tantos años,la hinchada era muy buena y creo haberme ganado el corazón de ellos.

✅Uno toma un taxi o va a comprar el diario al kiosko y el recuerdo está latente en Porto Alegre.

Hace tiempo que no voy pero las veces que fui la verdad era como si estuviera jugando porque hasta el día de hoy ellos se recordaban y el cariño que me demostraban todos como bien dice usted tanto un taxi o cuando comprabas un diario en fin cuando pasaba a un restaurante NO me querían cobrar imagínese.

✅Peñarol, el chileno más querido y más admirado es usted señalan los hinchas del Manya.

Tengo un recuerdo de Peñarol tan bonito yo llegué muy joven a Peñarol,llegué con 18 años a un equipo que era campeón del mundo todas grandes figuras un Mazurkiewicz,Rocha en fin tanta gente y la verdad los chilenos no jugaban y no se daban afuera y tuve la suerte de llegar a ser capitán de ese PEÑAROL donde prácticamente nos pasábamos viajando,jugando en Europa y con ese PEÑAROL tuve la suerte también y me sirvió muchísimo porque nos íbamos de gira a Europa a enfrentar a un Real Madrid un Barcelona,todos los equipos grandes de Italia de Alemania y eso me sirvió bastante a mi.

✅¿Cómo ve a nuestra Roja Linda y Querida?

Mira yo creo que tú tienes razón en eso,no son titulares indiscutidos dentro de sus equipos,normalmente los que eran los líderes así eran indiscutidos pero yo también lo asocio a su momento,no están pasando un buen momento ,no sé qué está pasando con ellos,son buenos jugadores no podemos negarlo pero es muy raro lo que está pasando además que hoy en día muchas veces se prefiere como antiguamente uno venía por la selección uno viajaba de cualquier parte del mundo a jugar por la selección…hoy en día como que ganó menos Plata como que me cuesta viajar en fin hay otra idea también pero eso no quita que cada uno de ellos vuelvan a ser lo que han sido siempre.

✅¿Qué le parece el trabajo de Reinaldo Rueda?

Tuvo un buen trabajo fíjese contó con los jugadores que él podía tener ahi y eso facilitó bastante porque el técnico puede ser muy bueno pero si no tiene jugadores es difícil también.

✅¿Cuál es su mejor recuerdo con la casaca de la selección?

Yo pase de la selección juvenil a la adulta rápidamente y yo encontrarme con casi todos los del mundial del 62 ,yo debuté en primera el 63/64 en Calera y fui llamado a una selección juvenil de Chile 🇨🇱 e inmediatamente pase a la selección adulta o sea el recuerdo que tengo es grandísimo porque era juntarte con tus ídolos porque uno quiera o son son los idolos de uno sobre todo cuando uno empieza y estar al lado de ellos y luego llegar a ser capitán de muchos de ellos fue una alegría tremenda.

✅De los jugadores actuales ¿Con quien haría dupla?

Medel…a veces cuando juega de 5 me recuerda a Chita Cruz acuérdate que Chita cuando jugaba de 5 era más bajo pero se las arreglaba bastante bien y yo creo que ahí hay buenos jugadores,yo hice muy buenas duplas acá en Chile con Alberto Quintana con Flaquito fuentes en Palestino en fin con todos ellos pero yo creo que en esa selección de hoy hay buenos jugadores sin lugar a dudas.

✅¿Le sorprende que Marcelo Díaz no esté en la selección considerando el buen pasar en Racing?

Cada técnico tiene su idea yo creo que cuando se está triunfando en el extranjero y ha andado bien porque ha andado bien Marcelo en eso debería ser por lo menos Tomado en cuenta pero cómo te digo la idea de cada técnico la tienen ellos mismos.

✅¿El futbolista chileno madura tarde como se dice a que se asocia que algunos no brillan como se espera?

Ejemplos: Matias Fernández y Eduardo Vargas en Europa.Ambos Campeones de América.

Yo no sé qué es lo qué pasa con ellos la verdad no se porque de repente esos cambios así no tienen ese seguimiento que podrían tener en un equipo cuando estaban en Chile ,yo creo depende mucho a veces que el chileno afuera se pone un poquito sentimental ,hecha de menos cosas que siendo profesional no debería ser así.

✅Jugadores históricos

Juan Olivares en el arco,Alberto Quintano,me tiro para Valparaíso Pastelitos Méndez de Wanderers

✅A nivel mundial

Franz una vez dijo que era el Figueroa de Europa,Cruyff,Pelé Jairzinho.

✅Mensaje para Chile.

Siempre nos hemos sobrepuesto a calamidades,terremotos,es cierto que lo que estamos viviendo en una calamidad tremenda pero hay que tener la paciencia,saber cuidarnos,No descuidarnos que eso es importante, se dice no salgan a la calle y salen a la calle y no es así hay que cumplir con las leyes y rogar que pronto pase esto porque creo que todos merecemos vivir sobre todo mi país Chile 🇨🇱 que siempre ha tenidos problemas con terremotos con algo pero que esta vez tanto tu como todos tengan lo mejor y que ya se normalicen pronto las cosas son los deseos.