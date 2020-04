AUDIO | Cecilia Pérez confirmó que la beca Proddar se seguirá pagando: “No los podemos castigar”

La suspensión de los eventos deportivos a nivel mundial por causa del coronavirus, incluidos los Juegos Olímpicos de Tokio, ha llevado a tener que planificar nuevamente los calendarios de los deportistas de alto rendimiento que se preparaban o que tenían que conseguir aún su cupo para la cita olímpica.

La no realización de algunas competencias, había imposibilitado que los deportistas cumplan con los requisitos para renovar la beca Proddar, la cual entrega un aporte económico del parte del Estado para los representantes nacionales en todas las disciplinas.

La ministra del deporte, Cecilia Pérez, en conversación con ADN Deportes, “Tu otra pasión”, confirmó que los dineros destinados a la beca se seguirán entregando.

“Hemos resguardado los recursos, primero para la preparación de los deportistas, segundo para que puedan asistir a los eventos fundamentales, ya estamos trabajando con ‘Plan olímpico’, para poder volver a re programar, según lo que señalan las federaciones internacionales, que eventos van a existir y que deportistas nuestro tienen que concurrir, como se preparan para que se respeten el principio de justicia deportiva y no lleguen en desigualdad de condiciones y finalmente resguardando el pago de su beca Proddar“, explico Pérez.

“Frente al caso fortuito o la fuerza mayor, que se ha dado, vale decir donde ellos no han podido ir porque se ha suspendido los eventos para validar su logro deportivo, nosotros no los podemos sancionar, no los podemos castigar y sería un tremendo daño quitarles la beca”, agregó la jefa de la cartera de deportes.

Los montos entregados varían entre los 400 mil pesos hasta el millón 200 mil pesos, dependiendo de los promedios de cumplimiento exigidos por el IND para la entrega del beneficio.

Además, la ex vocera de gobierno se refirió a la realización de actividad física durante estos días de cuarentena, donde el ministerio del deporte ha impulsado una campaña para incentivar el ejercicio en el hogar, “ya llevamos un par de semanas con un plan que se llama ‘entrena en casa’, donde desde vídeos de nuestros propios profesores de educación física del IND motivamos ejercicios básicos desde los más chiquititos hasta los adultos mayores”.

Se espera que cuando se retome la normalidad, se definan, por las federaciones internacionales de cada deporte, los torneos que aún restan por entregar cupos olimpicos y así poder sumar más nombres a la lista de los deportistas nacionales que ya están inscritos en la próxima cita de los anillos.