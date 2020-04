Vladimiro Mimica y el estallido social: “Hubo una rabia acumulada y muy profunda que estalló”

Aldo Schiapacasse en “Los Tenores puertas adentro” sigue con grandes invitados y en esta oportunidad tuvo una interesante conversación con el relator Vladimiro Mimica, recordando historias del fútbol y también para hablar de la actualidad nacional.

Desde su natal Punta Arenas, comentó como vive estos días de cuarentena por el coronavirus, “estamos en cuarentena obligatoria, pero yo ya estaba en cuarentena preventiva e intentando hacer radio desde la casa, tratando de capear este temporal para el cual no estábamos preparados”

El ex alcalde de Punta Arenas se refirió al trabajo que han realizado las autoridades de la región de Magallanes, confesando que es “una tarea muy difícil, pero he visto trabajar con profunda admiración a todos los alcaldes a la gran mayoría de los alcaldes, el ser humano que tiene espíritu de servicio publico no tiene una mejor oportunidad que brindarse a los demás a través del municipio, la primera puerta de entrada a todas las demandas ciudadanas y yo creo que si alguien conoce en profundidad las necesidades de su gente en todos los aspectos son los alcaldes”.

Mimica fue un conocido relator en la época de los 80 y también hasta mediados de los 90, pasando por grandes hitos del fútbol nacional, donde compartió con tremendas figuras, pero para él sólo algunas tienen un gran sitial entre los mejores jugadores que vio: “Maradona pero también Elias en su mejor momento, Perfumo, pongo entre los grandes a Caszely sin ninguna duda a Marcelo Salas y Zamorano. Pelé cuando nos recreaban en los hexagonales de verano, nosotros los viejos tuvimos esa oportunidad de tener a Pelé todos los años en el verano jugando aquí en nuestras canchas”.

El ex alcalde de Punta Arenas incursionó en el relato no sólo en la radio, sino que también en televisión, aunque en cuanto a los medios de comunicación, tiene una preferencia marcada: “Yo amo más la radio, porque la radio permite la comunicación, el entrar a tantas casas, era increíble. Me entretiene mucho la radio, pero es muy difícil hacer radio, más hoy en estos tiempos, donde absolutamente tambalean todos los medios, tanto periodista tanto hombre de radio y los diarios y la televisión despedidos, tu te imaginas lo que ocurrirá aquí en regiones es una titánica tarea mantener un medio de comunicación”.

Siempre ha tenido una postura muy clara con respecto a los problemas sociales, no sólo de su región sino que también a nivel país, es por eso que entregó su postura con respecto a lo sucedido durante el estallido social en los últimos meses: “Yo creo que hubo una rabia acumulada, una rabia muy profunda que estalló y estalló de manera más social que política, los políticos fueron arrinconados, no habían banderas en las manifestaciones de colores políticos porque los políticos no podían ingresar”.

“Daba la impresión de que no sentíamos, no veíamos, no observábamos con la adecuada atención los dolores e indignación de tanta y tanta gente, tantas y tantas generaciones. Nos sorprendió aparentemente a todos, aunque esto era una bomba que tenía que explotar”, agregó Mimica.

