Navia y su autocrítica por rendimiento con la “Roja”: “Pudimos haber dado más”

Reinaldo Navia, exdelantero de la selección chilena fue el nuevo invitado de “Los Tenores Puertas Adentro” y conversó sobre su presente.

Radicado en México, el exjugador confesó que ha sido complicado seguirle el paso al coronavirus. “Realmente pensamos que podía ser un virus normal, pero no se le ha dado solución a esto. Ha pasado casi un mes. Preocupados porque no se sabe nada, no se ha dado fecha de inicio. Mientras no se encuentre algo para esta cura, no se ve cómo seguir”.

Navia no tuvo tapujos en decir que se siente bastante cómodo y muy querido por los aztecas. “La gente, el país en sí. Cómo se vive, las oportunidades que se presentan para trabajar. Uno dejó una huella acá y realmente me gané un respeto hacia la gente. La familia tira más. Terminé haciendo cosas lejos del fútbol acá”.

Por el lamentable presente que atraviesa Nicolás Castillo, el exAmérica asegura que impactó a todos. “Nos pegó a todos, Nico se había preparado bien. Llegó a medio torneo el año pasado. Venía un poquito inactivo. Llegó como el refuerzo bomba para el club. Y era otro estilo de juego al que tuvo en Pumas. Se terminó lesionando Pasa lo de la trombosis y nos dejó a todos en shock”.

Sobre el presente de chilenos en México, Navia elogió a “El chico Rodriguez (Martín) en Morelia, lo mismo que Vegas (Sebastián), el zaguero. Gonzalo Jara, Mago Valdivia. Sabemos que en el fútbol mexicano al jugador le cuesta adaptarse, pero ellos lo hicieron bien”.

Por su histórico gol a Argentina en el preolímpico, Navia lo catalogó como el más importante. “Creo que fue importante, quedó para la historia. Eso lo hace valioso. Como delantero, todos los goles son bonitos. El que me tocó hacer a Argentina, el de Brasil. También los que hice en las Olimpiadas. Pero en el top importante, claro, se puede poner el del preolímpico”.

El “Choro” también realizó una autocrítica porque no acompañaron los resultados a la selección en las eliminatorias para el mundial del 2006. “Esa selección pudo haber dado más, todo va evolucionando. Hoy en día todo se emparejó, no ves tanta diferencia como en la época de Salas donde la selección uruguaya, argentina, era difícil jugarle de igual a igual. Hoy Chile se ha ganado un respeto”.