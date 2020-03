Sergio Navarro y el tercer lugar en el mundial: “Es lo mejor que ha conseguido Chile en su historia”

“Tenores puertas adentro” vivió un especial capítulo al contar con el capitán de la selección chilena que consiguió el tercer lugar en el mundial de fútbol en 1962, Sergio Navarro, quién repaso la contigencia y también recordó momentos de aquella selección en una gran conversación con Aldo Schiapacasse.

El ex lateral izquierdo de 84 años tuvo palabras para lo que se está viviendo en Chile y el mundo por la cuarentena y también como lo está viviendo él, “Estoy bien, en la casa no hay murciélagos así que no he comido ninguno. Estoy sanito, estoy clarito, lo único es que estoy viejito”.

“Hace tres semanas que no salgo a la calle, mis hijos no me lo permiten, con decirte que no sé si estoy en cuarentena o no, porque aquí en Maipú no hay cuarentena”, agregó Navarro.

Como es costumbre, recordó aquel equipo del Mundial del 62, con palabras de agradecimiento, “ese equipo fue un ejemplo, yo le doy gracias a dios haber vivido en esa época. Era un equipo que lo único que quería era triunfar futbolísticamente, no le importaba la plata, no le importaban las medallas, le importaba dejar bien puesto el nombre de Chile, nunca pasó un bautizaso en la concentración y estuvimos concentrados desde el 1 de marzo hasta el 17 de junio”.

Fernando Riera fue el director técnico de esa selección, a quién Sergio Navarro recuerda con mucho cariño: “Don Fernando tenía algo que no le calzaba a él. Tenía una imagen de un hombre serio, rudo y en realidad para afuera era así, pero con nosotros era bueno para la talla, para andar bromeando, siempre riéndose con nosotros, era como un amigo para nosotros, por eso lo queremos hasta el día de hoy y lo veneramos todavía”.

“Para mí el mejor entrenador que ha habido en Chile y con un resultado, creo yo que es lo mejor que ha conseguido Chile en su historia”, resaltó el ex capitán.

Por supuesto que también comentó los últimos años de la “generación dorada” bicampeón de América, aunque para el ex jugador de Universidad de Chile, no hay mucha discusión entre ambos planteles: “no le desconozco mérito a estos cabros actuales que son muy buenos, eso yo no me meto a discutirlo, pero en cuanto al resultado mismo, yo pienso que ser terceros en un mundial es mucho más valioso que una copa sudamericana, que se llamaban antes”.

Como ex jugador de la “U”, se refirió al momento que le tocó vivir a los azules en el pasado torneo, manifestando que, “yo creo que ahí los de la U se equivocaron. Llegaron los empresarios a hacerse dueños del club, trajeron jugadores yo no sé de adonde, más baratos me imagino, pero la U no siguió su política de formar sus propios jugadores. En el Ballet Azul, diez eramos formados en la U”.

Finalmente y a los 84 años, realizó una interesante reflexión: “Cuando me toque irme, me voy a ir feliz, cantando, gritando por lo que dios me dio de vida, me dio una vida maravillosa, quién puede tener mejor vivir que un jugador de fútbol, está jugando y le están pagando por jugar, que cosa más hermosa”.

Revisa en extenso, la conversación de Aldo Schiapacasse con el ex seleccionado chileno Sergio Navarro.