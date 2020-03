AUDIO | Gamadiel García por situación del fútbol chileno : “Sería trágico que se acabe la liga”

Gamadiel García, presidente del Sifup conversó con Los Tenores sobre la realidad que atraviesa el mundo del fútbol tras la suspensión del torneo.

En conversación con ADN, el dirigente aseguró que viven momentos de amplia incertidumbre. “Son momentos complicados, pero como lo dijimos en su momento en el estallido social, son momentos complicados para todos en el país. Son de incertidumbre. Si bien, tenemos la claridad de lo que será este mes, no sabemos lo que depare en el futuro, que vaya a ocurrir y cuando tiempo llevará volver a las labores cotidianas. Debemos ir analizando, lo importante es que el país logre estabilidad en los contagiados del virus”.

Sobre si esta paralización afecta al fútbol sumada a la que se realizó a finales de año pasada, García aseguró que son temas distintos. “Siempre se analizan las situaciones que van ocurriendo. Es mucho mas fácil hacerlo cuando tenemos todo sobre la mesa. Me parece que lo que definimos el año pasado, no tiene conflicto con lo que estamos viviendo hoy. El coronavirus por si solo nos tendría en la misma situación. Más allá de la combinación que tuvieron y que nos sitúa con 5 meses de inactividad, es trágico y terrible por lo que está ocurriendo a nivel mundial”.

Ante una eventual suspensión del torneo o término anticipado, el exHuachipato aseguró que sería trágico para el fútbol chileno. “Hay varios escenarios y depende de la cantidad de meses que transcurran con la paralización del fútbol. En el mejor, estaría volviendo a finales de mayo o junio. Hay que saber si el dinero llegará a las instituciones de forma íntegra. Todo cambiaría si no lo reciben, porque lo emplean para sueldo, cadetes, etc. Todo va de la mano con los tiempos. Cada escenario es peor que el otro. Sería trágico que se acabe la liga y se programe para el próximo año”.

De todas formas, descartó que los clubes puedan modificar contratos con los jugadores. “Cualquier modificación del contrato debe de ser de mutuo acuerdo. No podrían haber descuento en remuneraciones, porque están con pautas de trabajo y permisos. En nuestro país tenemos una división que no recibe recursos económicos y que tiene contratos no registrados por la ANFP. Cómo actúan los presidentes de la Segunda Profesional habrá que esperar a final de mes”.

Ante una programación para el retorno, García aseguró que puede jugar dos partidos a la semana. “La exigencia están acordadas en un reglamento. Los partidos pueden ser cada 72 horas. Se puede jugar a mitad de semana y fin de semana. El problema es Copa Chile y copas internacionales”.

El exjugador aseguró que la ANFP y el Sifup deben tener una relación más fluida, no solo para cuando ocurran incidencias. “Me encantaría que estas buenas voluntades entre ANFP y Sifup no sea solo cuando hay conflictos. Que fueran siempre y tuviéramos un trabajo en conjunto, donde reciban nuestras inquietudes. Nosotros estamos pidiendo que tengan un protocolo para volver a la actividad, dos semanas de entrenamientos. Pero también un protocolo para quienes no tienen la posibilidad de llegar a las prácticas en autos. Vamos a tener que ver la manera que estos jugadores puedan llegar a entrenar”.