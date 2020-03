Tiro libre en cuarentena: 30 años desde la muerte de Lev Yashin

La nueva sección de ADN Deportes llamada “Tiro libre en cuarentena” es protagonizada por el periodista, escritor y tenor Francisco Mouat.

El capítulo de este viernes fue dedicado a los 30 años desde que se produjo la muerte de Lev Yashin “La araña negra”.

El ex arquero soviético en una oportunidad estuvo frente a Leonel Sánchez, cuando el delantero chileno iba a patear un penal el 16 de diciembre 1964 en el estadio Nacional

“Mientras me dirigía a colocar la pelota, miré a Yashin, se movía de un lado a otro, agitando los brazos como para soltarse. Ahí me acordé que estaba frente al mejor arquero del mundo de todos los tiempos, me acordé también que en esa gira había atajado su penal número 100, contra él habían fracasado los mejores especialistas del mundo, le juro fue la primera vez que me sentí nervioso”, es parte del relato del ex atacante de Universidad de Chile.