María Jose Rojas habló sobre su vuelta al fútbol de Australia y de la relación con su novia Karlea

María José Rojas regresó a Australia para iniciar una nueva aventura en su carrera futbolística. Hecho que la tiene sumamente feliz.

En conversación con LUN, la mundialista con la Roja aseguró que está feliz. “Estoy bien en el amor y en el plano espiritual. También es fundamental para mantener un equilibrio en tu vida. Me encanta Australia, pero a su vez, en Chile, está mi familia, que es hermosa. Cada vez que voy, todos me tratan con mucho cariño. Entonces en ambos lugares me siento plena”.

Tras ello, Cote se refirió sobre la relación que tiene con su novia Karlea. “Llevamos cinco años, el tiempo se pasa volando y una no se da cuenta. Hemos tenido poco tiempo para celebrar, porque Karlea trabaja y yo he estado full con el programa de entrenamiento, de recuperación y alimentación, pruebas físicas que me han hecho acá en la universidad, pero estoy feliz con ella. Estos cinco años han sido maravillosos, muy lindos. Más encima puedo desarrollarme como futbolista, que es lo que más amo. Trato de hacerlo lo mejor posible y seguir mejorando. lo disfruto muchísimo”.

¿Qué es lo más lindo de vivir y jugar en Australia?”Además de estar en pareja con Karlea. Australia es un país muy hermoso, ultra desarrollado. Pero también es un país que a mí me ha brindado un montón de oportunidades profesionales, de vida, en el amor…Me abrieron las puertas y cuando uno está tan lejos, la verdad es que se agradece sentirse acogida. Ha sido una experiencia maravillosa. Y bueno, también es un hermoso lugar para vivir, con sus playas, su gente…¿Qué más podría pedirle a la vida? Sólo corresponde agradecer”.