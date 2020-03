AUDIO | Maturana y suspensión del torneo por coronavirus: “Es una buena medida para que no se siga propagando”

Nicolás Maturana, jugador de Colo Colo analizó el presente de los albos en medio del brote de coronavirus que ha afectado al mundo.

El delantero aseguró que es una buena medida la suspensión del fútbol. “Yo creo que es una buena medida para que no se siga propagando y para cuando vuelva el fútbol estemos todo bien. Además es para toda la gente, no queremos que pase a mayores”.

De todas formas, aseguró que en el plantel ya les informado de cómo lidiar con la enfermedad. “El doctor habló con nosotros y hoy fue un día normal. Veremos que va a pasar. Nosotros somos trabajadores y la verdad es que para que no siga pasando a mayores es una buena medida”.

El exUniverisdad de Concepción también habló del caso de una jugadora alba que tendría coronavirus. “Por unos compañeros me enteré. Pero nosotros no tenemos idea y ojala que se recupere muy bien. Hay que tomar las precauciones necesarias para que no se contagie más gente”.