Esta es la formación con que Colo Colo intentará sumar su primer triunfo en Copa Libertadores ante Atlético Paranaense

Colo Colo intentará conseguir esta noche su primer triunfo en la Copa Libertadores 2020. Los albos vienes de una dura derrota en Bolivia ante Jorge Wilstermann por 2-0 y ahora tendrán la gran oportunidad de sumar sus primeros puntos enfrentando a Atlético Paranaense en el estadio Monumental.

Y para el cotejo ante los brasileños, Gualberto Jara ya dictaminó cuál será el once con que los albos se pararán en la cancha de Macul. Finalmente Julio Barroso no se alcanzó a recuperar y no será parte del cuadro estelar del Cacique, mientras que la otra baja es la del mediocampista Matías Fernández.

De esta forma, los albos formarán con: Brayan Cortés: Óscar Opazo; Felipe Campos, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Suazo; Carlos Carmona, César Fuentes; Leonardo Valencia; Marcos Bolados, Nicolás Blandi y Pablo Mouche.

El partido se disputará a las 19:15 horas en el reducto de Pedreros.