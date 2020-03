Jaime Valdés criticó la aplicación del VAR: “¿Hasta cuando nos perjudican?”

Deportes La Serena perdió 2-1 ante Colo Colo, en un partido enmarcado por polémicas arbitrales. En el duelo hubo dos intervenciones del VAR, la primera fue para revisar un posible penal sobre Jaime Valdés y la segunda fue para anular un gol de Enzo Ruiz por posición de adelanto.

En sus redes sociales, el “Pájarito” no pudo contener su molestia por las decisiones tomadas en el encuentro ante su ex equipo.”¿Hasta cuando nos perjudican? ¿Para que está el VAR? Son tan torpes que se confunden más. No nos quieren en primera A. Más unidos que nunca Deportes La Serena”, sentenció.

La próxima fecha, el elenco papayero visitará a Everton el próximo sábado a las 20:00 horas en el Sausalito.