Francisco Sierralta sobre la situación en Italia por el coronavirus: “Viajamos a zonas contagiadas y es complicado”

Francisco Sierralta fue titular en el empate 1-1 entre su equipo el Empoli con el Trapani en la Serie B del fútbol italiano.

El defensor conversó con El Mercurio sobre su experiencia en Italia, un país que está muy complicado con el coronavirus. “Hay zonas rojas donde es difícil entrar o salir, pero Empoli es tranquilo, no he tenido problemas. Lo malo es que estamos jugando sin público. Se recomienda no saludar con la mano y una serie de medidas difíciles de implementar en el fútbol, porque hay cosas que uno simplemente no puede evitar. Viajamos a zonas contagiadas y es complicado. La Asociación Italiana de Futbolistas vela por las personas y quiere dejar de jugar”.

Además, sobre el mismo tema, el chileno comentó cómo han sido las conversaciones con el cuerpo médico de la Selección Chilena.”Hablé con el doctor Fernando Yáñez y me mandó algunas referencias. Me pregunta día a día como está la situación. Igual en Italia repiten constantemente las medidas preventivas: lavarse las manos, no tener contacto, ese tipo de cosas”.

Finalmente, el zaguero del Empoli comentó su experiencia en el fútbol italiano.”Pasé de la Serie A a la Serie B para tener regularidad y jugar la mayor cantidad de partidos y se me está dando en este campeonato. Soy un jugador joven que necesita seguir ganando experiencia, Italia es un muy buen lugar para eso. Me gustaría quedarme en Europa y jugar la mayor cantidad de partidos. No veo como prioridad volver a Chile”, sentenció.

La próxima fecha, el equipo de Sierralta enfrentará a Spezia el próximo domingo a las 11:00 horas.