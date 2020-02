Aseguran que José Néstor Pékerman habría rechazado dirigir a Colo Colo

Era el gran candidato pero habría dicho que no. José Néstor Pékerman, quien en un pasado dirigió las inferiores de Colo Colo, se habría negado para estar a cargo del cuadro albo tras el despido de Mario Salas.

Según informó este viernes AS Chile, el ex DT de la selección colombiana le habría dicho “por ahora no” al gerente deportivo de los albos, Marcelo Espina, tras su primer llamado.

Junto a lo anterior, el medio asegura que fuentes del interior de Blanco y Negro aseguraron que “es cierto que apareció su nombre, pero es muy lejano”.

De esta forma, parece ir quedando en el olvido el gran deseo que tenía Espina y compañía, que Pékerman se hiciera cargo del plantel del Cacique y los guiara tanto en el Campeonato Nacional como en Copa Libertadores.