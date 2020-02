Johnny Herrera respondió a acusaciones tras accidente de tránsito en Viña del Mar

Un confuso incidente se destapó durante la jornada del pasado jueves, cuando el portal Puranoticia reveló que el arquero de Everton de Viña del Mar, Johnny Herrera, habría chocado con una mujer de 64 años, manejando en sentido contrario de la dirección de la calle, además de haberse dado a la fuga tras el impacto.

Según la denuncia a la que tuvo acceso el portal, “los hechos ocurrieron el pasado 12 de enero de 2020 a las 08:30 horas cuando la mujer identificada con las iníciales F.Z.M. de 64 años domiciliada en Reñaca comuna de Viña del Mar, recibió un impacto en su vehículo, un Station Wagon, marca Nissan modelo Qashqai, mientras circulaba por calle Las Agatas”.

El accidente habría ocurrido mientras la mujer se encontraba detenida en un disco pare, instancia donde Herrera la colisionó de frente, causándole daños en el parachoques delantero y foco delantero derecho. Luego de eso y según la parte denunciante, Herrera se habría dado a la fuga.

Sin embargo, conocido el caso, el sitio RedGol tuvo acceso a una serie de imágenes donde se relata todo lo contrario: el accidente sí habría ocurrido, pero no en las circunstancias que denunció la mujer, si no que habría sido por alcance y que además, el portero no se habría dado a la fuga.

Desde el entorno del arquero, aseguraron que Herrera nunca huyó del lugar, mientras que el propio arquero comentó a La Tercera que “según la constancia de Carabineros, la señora se saltó un Pare. Yo hice la denuncia en Carabineros de Reñaca Alto y en el seguro. Ahora hay un conducto regular en este tipo de incidentes. Ojalá el periodismo fuese más serio en este tipo de temas”, sostuvo.



Imágenes: Gentileza RedGol