Enrique Osses: “Piero Maza cometió un error en la interpretación que hizo al no cobrar penal sobre Puch”

En estas cuatro fechas ha funcionado el VAR en casi todos los partidos y no ha estado exento de polémicas por las interpretaciones de los árbitros.

El Presidente de la Comisión de Árbitros, Enrique Osses, en conversación con Los Tenores, hizo un balance de cómo ha funcionado la tecnología en el fútbol. “Sabíamos que iba a ser complejo, la implementación no iba a ser fácil, ya con partidos en vivos y por los puntos, se producen distorsiones, errores, cosas que tenemos que mejorar. Nuestra evaluación es bastante positiva, sabiendo la experiencia de las ligas que ya lo tienen. Nuestra valoración es positiva, sabiendo que hemos cometido errores y que tenemos que ser más ejecutivos en la gestión del tiempo, que ha sido el principal problemas que hemos tenido esta cuatro fechas“.

Al ser consultado en específico por el arbitraje de Piero Maza, quien desestimó cobrar penal para Universidad Católica en el cruce entre Leonardo Valencia y Edson Puch, Osses aseguró que la decisión estuvo errada, pero aplaudió la determinación de suspender el duelo. “La resolución no solo mía, sino de toda la comisión de árbitros es que existe un error en la interpretación de Piero, en la evaluación de la jugada inicial y posterior revisando el VAR, porque el tocar la pelota no exime al jugador de que posteriormente haya cometido una falta castigable con lanzamiento penal. La tecnología funcionó pero el partido es dirigido por un ser humano, que tuvo una apreciación distinta, está bastante acongojado por haber tomado una decisión errada, haber cerrado su visión, porque él se centró en si tocaba o no el balón, pero no vio el contexto de la jugada, pero errar es humano y estamos para acompañarlo y para ayudarlo y así mejoremos todos”.

Además, el ex árbitro comentó la tarjeta roja que vio Luis Del Pino Mago y ratificó que está correcta.”La expulsión del jugador del Universidad de Chile se produce por una falta inicial de una toma de camisetas a Ubilla, donde se cumplen las cuatros condiciones para que se cumpla una oportunidad manifiesta, está correcta la decisión del árbitro”.

Finalmente, Enrique Osses comentó la decisión de suspender el partido entre Colo Colo y Universidad Católica. “Hay un plan de contingencia con un espíritu que los partidos se jueguen, pero siempre considerando ciertos límites, lo que sucedió en el estadio Monumental escapa a esos límites. Lo vimos en San Carlos y en el estadio Nacional, donde los árbitros dieron opciones para seguir jugando, pero hay límites. Suspender un partido nunca es fácil, hay que tener muchas evaluaciones. Es una decisión que por reglamento tiene la potestad solo el árbitro, hay que conversarla con más autoridades. Creo que fue una decisión correcta. Estos hechos hay que condenarlos con mucha fuerza, exigir que existan más elementos de seguridad para los actores del fútbol y que estos hechos no se produzcan nunca más en nuestras canchas”, sentenció.