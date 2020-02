Diego Buonanotte: “Se tienen que tomar medidas porque se puso en riesgo la salud de los jugadores”

Aún siguen las reacciones por la suspensión del duelo entre Universidad Católica y Colo Colo, donde fue herido Nicolás Blandi con esquirlas.

Uno de los que estuvo presente en lo ocurrido fue Diego Buonanotte, quien en conversación con La Tercera, describió el momento en que lastimaron al futbolista albo. “Las bombas se escucharon fuerte. Cuando Nicolás llegó a la orilla me acerqué a preguntarle cómo estaba, porque se sintió muy fuerte la explosión. Me dijo que estaba aturdido, que no le explotó en la cabeza, pero sí cerca y le saltaron algunas cositas que lo lastimaron un poco. Fue un momento desagradable para todos”.

Al ser consultado por los sucedido en Macúl, el jugador de la UC aseguró que hay que tomar medidas y asegurar la seguridad.”Está claro que lo que sucedió fue grave, se puso en riesgo la salud de todos y lamentablemente le tocó a uno. Fue peligroso, se tienen que tomar medidas porque ya corre riesgo la vida de un jugador de fútbol y nosotros estamos trabajando como todos. Hay un límite. El fútbol tiene que seguir con las medidas necesarias. Pienso por mí, por lo que piensa mi equipo, el club, y creemos que esto se puede seguir, tomando los recaudos necesarios que ayuden al fútbol y al país”.

Además, el cruzado comentó la medida que tomó la Asociación Nacional de Fútbol de no permitir público de la UC en el Monumental.”Es raro, porque es segunda vez que nos pasa. La vez pasada fue en nuestra cancha, ahora en la de Colo Colo, sin hinchas visitantes, que era el temor de la ANFP y está claro que ahí no está el problema. Es una pena, aunque miedo no da. Lo que pasa es que es peligroso, porque uno va a hacer su trabajo y, aunque estamos de acuerdo con que la gente se manifieste y demuestre su descontento, esa no es la forma”.

Sobre si se debería terminar el partido, Buonanotte aseguró que él cree que no es necesario.”No tiene mucho sentido jugar lo que falta. Hay quienes tienen que tomar esas decisiones y como futbolistas tenemos que estar preparados. Si se juega, se juega. Pero faltando 19 minutos, como se estaba dando el partido, viendo de dónde lanzaron las cosas, creo que puede terminarse así”, sentenció.