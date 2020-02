Alberto Plaza acusó “traición” de Kramer por su rutina en Viña 2020

Alberto Plaza se refirió a la exitosa rutina de Stefan Kramer en Viña 2020 en conversación con Culto, asegurando que el humorista nacional lo “traicionó”.

“Me enteré de que la primera noche estuvo Kramer, que me mencionó y me puso como tendencia en Twitter. Me llama la atención; Kramer es una persona muy especial“, partió diciendo.

Posteriormente, recordó un episodio de 2017, donde él le brindó ayuda al comediante cuando quería irse a vivir a Norteamérica. “Yo siempre lo he encontrado un hombre muy talentoso, es un portento de creatividad. Y una vez me llamó a mi casa en Estados Unidos para pedirme ayuda, porque quería venirse a vivir a EE.UU“.

“Me llamó para ver sí yo lo podía orientar, me pedía consejos, yo le ofrecí todo tipo de ayuda; le podía presentar abogados, si es que necesitaba lo podía asesorar con contactos para la visa, la empresa que tengo podía funcionar como sponsor… me puse a su disposición. Me agradeció mucho. Tuvimos una larga conversación y le estuve dando consejos“, contó.

Luego, se refirió a la rutina de Kramer en Viña, donde lo imitó, causando carcajadas en la Quinta Vergara. “Y él me responde riéndose y burlándose de mí en público, y poniéndome en una condición como la que me puso. Eso se llama traición“.

En conversación con el medio, Plaza aclaró que no había querido contar esta historia, pero que ahora, debido a la traición, decidió hacerlo. “Para que la gente pueda conocer el tipo de persona que es Kramer“, dijo, agregando que “la traición tiene una pena que se lleva por dentro, no es necesario que el castigo venga de afuera. Porque el que ha traicionado a otro evidentemente lleva una vida miserable“.