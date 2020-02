Director de la obertura y cancelación definitiva: “Había un trabajo de tres meses con un mensaje que hablaba del estallido social”

Luego de la incertidumbre y dos noches sin reagendamiento, Francisco Krebs, actor, dramaturgo y director de teatro, explicó a ADN las circunstancias tras la cancelación definitiva del montaje que sería la obertura de la 61° versión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

“Fue cancelada en su momento para resguardar la seguridad de ciertas personas que estábamos atrapados en el hotel O’Higgins”, explicó de entrada respecto a lo ocurrido el pasado domingo. “Habían niños y niñas, familias de los artistas invitados como mismo Zaturno, con quien vivimos situaciones muy complejas y peligrosas“, añadió.

Respecto al eventual reagendamiento del show, Krebs expresó que “luego fue muy complejo volver a agendar porque los artistas comprometidos tenían otros compromisos. Había gente que partía al aeropuerto después, ilustró.

Expresando que lamentó mucho la situación, profundizó en la exigente preparación para lo que iba a mostrarse. “Había un trabajo de tres meses detrás con un mensaje que hablaba justamente del estallido social”, lo que calificó como “triste porque hay mucho trabajo, pero entendemos que la seguridad es lo primero y está por sobre otras cosas”.

Recordemos que, durante esta jornada y en conversación con LUN, la coreógrafa de Viña 2020, Gabriela Pavez descartó la realización de la obertura tras una reunión con los bailarines. “Dijimos que no íbamos a bailar de nuevo la obertura si se reprogramaba. Finalmente, no se reprogramó, no se va a hacer y empezamos a bailar en las competencias”, señaló.