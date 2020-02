Denise Rosenthal homenajeó a la activista Macarena Valdés en el día 3 de Viña 2020

View this post on Instagram

Día 3. Macarena Valdés, activista sociomedioambiental. Nació en Hualañé, en la región del Maule, y residió la mayor parte de su vida en Santiago. En 2014, buscando vivir de acuerdo a la espiritualidad del pueblo mapuche se mudó a la localidad de Tranguil, en la región de Los Ríos, lugar donde se integró a la comunidad mapuche local Newen. Destinó gran parte de su vida, a luchar en pro de proteger, cuidar y respetar los recursos naturales de nuestro país, y cuya muerte se encuentra siendo investigada como un posible asesinato. Su figura es a menudo reivindicada desde el activismo a favor del pueblo mapuche, medioambiental y feminista.