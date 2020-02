Denise Rosenthal homenajeó a la activista feminista Elena Caffarena con su look del día 2 de Viña 2020

View this post on Instagram

Dia 2. Elena Caffarena, Activista Feminista. Defensora de los derechos políticos de las mujeres, especialmente en la lucha por el derecho a voto. Dedicó su vida a luchar por los derechos de la clase obrera y la emancipación de las mujeres, en circunstancias en que los derechos reservados a éstas las situaban en plena inferioridad con respecto a los hombres. Fue la decimoquinta mujer en obtener el título de Abogada en Chile, gracias al cual desarrolló una brillante carrera jurídica-intelectual que quedó plasmada en la legalidad del país.