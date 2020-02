Stefan Kramer tras su show en Viña 2020: “Espero que lo haya disfrutado la gente en sus casas”

Luego de finalizar su exitosa rutina en Viña 2020, Stefan Kramer entregó sus declaraciones sobre su rutina, la cual lo hizo merecedor de la Gaviota de Plata y Gaviota de Oro.

En conversación con Radio ADN, el destacado humorista nacional aseguró sentirse contento con su show, explicando que “me gustan los escenarios, me gusta actuar”. “Espero que lo haya disfrutado la gente en sus casas”, agregó.

“Después de salir, después de tanto tiempo de preparación, que no fue tanto tampoco, pero sí fue un período estresante de tiempo, de que funcionara, de que tenga ritmo la rutina, espero que le haya gustado a la gente”, comentó.

Sobre su rutina, que estuvo cargada por su apoyo a la “Primera Línea” y a las movilizaciones que se realizan en el país desde el pasado 18 de octubre, Kramer manifestó que se sintió “bien”, aunque “por momentos estaba como difícil seguir, pero intentaba mantener el ritmo. No sé, me sentí bien, me sentí cómodo, y espero que haya sido del agrado de la gente“.

Finalmente, sobre la invitación que le hizo a su esposa, Paloma Soto, de subirse al escenario con él para presentarse juntos, Stefan expresó que “con la Palito nos conocemos desde la escuela de teatro, me encanta actuar con ella. Yo la invité a este desafío, le costó aceptar, pero finalmente empezamos a subirnos al escenario y la cosa fluía“.