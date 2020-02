Revisa las reacciones que dejó la hilarante rutina de Stefan Kramer en Viña 2020

En la primera noche del Festival de Viña del Mar, que comenzó con la exitosa presentación de Ricky Martin, el humorista Stefan Kramer sacó carcajadas entre los asistentes y televidentes.

Con una rutina cargada de imitaciones a políticos, deportistas y figuras televisivas, el comediante se volvió tendencia en Twitter, donde los usuarios destacaron su talento y entrega, agradeciendo además su apoyo a las diversas movilizaciones que se realizan en Chile desde el pasado 18 de octubre.

Como era de esperar, los tuiteros compartieron cientos de memes y chistes alusivos a su rutina, la cual hizo que Kramer se llevara nuevamente ambas gaviotas.

He man aprobando la imitación de Evelyn Mathei de Kramer 🤣😅 #Vina2020 #FestivalDeVinaDelMar #VinadelMar2020 pic.twitter.com/VhGyb1vZDq

Derecha x la rutina de Kramer in a nutshell #Vina2020 pic.twitter.com/YiwGjHLPJz

Y habían un par de pelotudos pidiendo que Kramer no hiciera una rutina política HAHHAAHHAAHAHAH #Vina2020 pic.twitter.com/G99GSLBrIg

Kramer entrando con "Wake Up" de Rage Against The Machine 👌 #Vina2020 #Kramer pic.twitter.com/HDGgoqtEut

— Felipe Poblete (@foleyisgod) February 24, 2020