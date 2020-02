Javiera Contador encabezará el humor en la noche chilena y femenina de Viña 2020

Desde que Natalia Valdebenito se subió a la Quinta Vergara en 2016, el humor femenino ha estado presente en el Festival de Viña. Su regreso en esta edición será de manera especial: este lunes, el certamen tendrá una noche totalmente chilena y con protagonismo de mujeres, con Mon Laferte y Francisca Valenzuela en lo musical.

Javiera Contador será la encargada de poner la nota de humor en esta segunda jornada, en un ambiente marcado por el estallido social. Sin embargo, la actriz ya ha tenido contacto con el público en este contexto, tras realizar diversos shows en el marco de las movilizaciones.

Así lo explicó la actriz en la conferencia de prensa previa a su presentación, en el que remarcó que “hay que hacerse cargo” del momento que vive el país. “Con el estallido social explotó uno no sabía si iba a haber Viña o no, porque hay temas que no son graciosos. Pero luego de un evento que se hizo en Recoleta con un grupo de comediantes lo conversamos y nos dimos cuenta que hay una conexión y una crítica que también es valiosa, y que riéndose uno hace catarsis y también se mueven cositas“, sostuvo Contador.

La también comediante adelantó que su rutina estará vinculada a la contingencia, sin dejar de lado su marca personal. “Yo creo que algo bonito de lo que pasa en el stand up es que está pasado de moda reírse de otros. Entonces uno se ríe de uno y partir de allí de ciertas realidades o hace cierta crítica social o de cualquier tipo. Yo voy jugando con eso“, explicó.

Contador también se refirió a la situación que vivió Jani Dueñas en la edición anterior, cuando no logró conectar con el público y salió del escenario tras ser pifiada. “Uno aprende de todas las experiencias, de las malas y de las buenas. La Jani evidentemente tuvo una mala experiencia y lo hemos conversado. Ha sido súper honesta desde su lugar y uno aprende… Creo que la vara está más alta por un tema contingencia que de lo que le pudo haber pasado a la Jani“, respondió.