No te Va Gustar y su nuevo disco, Luz: Procesos creativos y la cuarentena con Emiliano Brancciari

No Te Va Gustar, formados en 1994, regresan a reencantar a sus fanáticos con “Luz“, que llegó a ocupar el décimo puesto en su discografía.

La banda, que actualmente posee 2.473.515 de oyentes en Spotify, se ha destacado por sus poderosas presentaciones en vivo y sus giras mundiales, energía que durante la crisis sanitaria reservaron para gestar su nuevo álbum.

“Hemos estado muy felices, es un disco que por algo se llama como se llama, porque encontramos en él una especie de salvación, porque pudimos dedicarle el tiempo, la creatividad, la ansiedad y todo. Poder tener un disco donde pudimos canalizar toda la energía que realmente la teníamos puesta en giras, hacer trabajos, ir y venir. Estamos muy felices con el resultado y el proceso, lo disfrutamos mucho. Además, nos extrañabamos”, expresó Emiliano Brancciari, vocalista de la banda en conversación exclusiva con ADN.

Respecto a la interrupción que significó la pandemia para el estilo de vida en el que usualmente se movían los integrantes, el artista aseguró que “estamos acostumbrados a convivir casi todo el año juntos, y el hecho de poder juntarnos a armar un disco era como alegría pura para disfrutar esa familia que tenemos”.

En esa línea, las medidas sanitarias impuestas por los gobiernos para prevenir la propagación del virus llevaron a que la banda interrumpiera la gira que se encontraban realizando, la celebración de sus 25 años y la propuesta de lanzar un nuevo disco. “Nos cambió todo como a todo el mundo. Dejamos de tocar, hace catorce meses que no tocamos con publico. Y sí, pensábamos grabar, entre gira y gira el disco, o lo íbamos a hacer en dos partes, una en junio donde teníamos una ventana para poder hacerlo, y otra parte en noviembre pero bueno, se abrió la ventana del todo y tuvimos que dedicarnos de lleno al disco. Tuve más tiempo para componer, así mostrar más canciones para elegir, también tenía varias previas de 2019, entonces obviamente la pandemia lo afecta pero creo que de manera positiva porque nunca le dedicamos tanto tiempo a un álbum como a este, ni tanta energía“, comentó Emiliano.

Luego de haber estado en “pausa” por un poco más de un año, el vocalista definió a este periodo como “la muerte“. “Nos gusta grabar discos pero hacemos todo lo que hacemos para esas dos horas de show, esa ida y vuelta de energía con la gente que es lo más gratificante de todo, más allá de que es nuestro trabajo y vivimos de esto, también vivimos de tocar en vivo. Pero esa muestra de energía que se da y el amor es por lo que hacemos todo. Imagínate, nunca habíamos estado más de un mes sin tocar y si lo hacíamos era por vacaciones que necesitábamos o por grabar un disco, pero nunca tanto tiempo. Estamos con mucha fe“.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NTVG (@notevagustaroficial)

En cuanto a canalizar la energía acumulada producto de no estar de gira ni haciendo presentaciones, Brancciari aseguró que les sirvió para reconectar con otros aspectos de sus vidas, puesto que estaban acostumbrados a viajar todo el tiempo, y pese a que le dedicaban tiempo de calidad a sus hijos y familia, el tiempo real y físico también es importante.

Además, destacó que “volvimos a conectar con un montón de cosas pequeñas, actividades de nuestros hijos, no estar armando y desarmando valijas, poder dormir en la misma cama, y cosas pequeñas que nunca tenemos pero que disfrutamos pero obviamente nuestra forma de vivir es de gira y tocando. Esto también nos sirvió para valorar, a veces estamos cansado del aeropuerto, pruebas de sonido, muchas cosas que ahora extrañamos con locura”.

Un nuevo album

En la nueva entrega se plasmaron distintas emociones y vivencias tanto del artista como de otras personas, donde se trató de lograr una identificación por parte de sus fanáticos. Se tocan aspectos como el sexo, cosas vividas en la nueva normalidad, la tecnología y la comunicación instantánea en cuanto al amor de pareja y/o familiar.

Sobre la canción La rama el cantante agregó sobre el estricto “Hoy me desperté sintiendo dos cosas”, que “La rama es una canción que escribí a alguien que me quiso arruinar la noche, a un hater en especial, la que puede ser dedicada a todos lo hater por ahí, sobre todo en las redes. Me quiso arruinar una noche con amigos y no lo logró, al contrario me terminó dando una idea para una canción. Es eso ¿viste qué hay gente para chupar la energía a otra? a eso va dedicada la canción”.

Con “No te imaginás“, canción que el compositor escribió para su hijo y se suma a otras ocasiones en que el artista ha hecho lo mismo, compartió que “No es la primera vez, le había hecho otra cuando cumplió un año que se llama Desde hace un sueño y bueno quería hacerle una que cualquiera pudiera dedicarle a un ser querido que te cambie el día con solo el hecho de verlo, puede ser una pareja, un familiar, un hijo. Me salió hacerla de esa forma y es una canción que es super positiva y por eso quisimos salir como primer corte en esa canción”.

En el tercer puesto del álbum se ubica “Mi ausencia” donde se habla de aquellas situaciones donde no se debería buscar a alguien, puesto que hace daño. “Creo que a todos nos ha pasado en algun momento, ahora mucho más con lo fácil que es escribirle a alguien. Pero cuando una relación terminó, queda ese coletazo donde uno duda y le escribo o no le escribo, si lo hago va a ser peor. Las canciones de este disco no son todas que me hayan ocurrido a mi porque también puedo ponerme del otro lado, no son cosas que me ocurren a mi porque si no sería muy aburrido, pero bueno, es esa sensación de que ‘si le escribo la cago’, creo que a todos nos ha pasado, a todos en algún momento”, detalló el vocalista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NTVG (@notevagustaroficial)

Enlazados con nuevos estilos

En este nuevo disco, además tuvieron la oportunidad de colaborar con grandes artistas, entre ellos Nicki Nicole, cantante argentina de 20 años que actualmente suma bastantes fanáticos en el genero urbano. Junto a la artista, trabajaron la canción “Venganza” que, sumado a un potente video, tocaron temas como la violencia de genero y trabajaron la dinámica musical de cantar el sentimiento de una mujer al sufrir este tipo de acciones, desde una voz masculina.

“Es una temática y problemática con la que nos hemos estado involucrando hace muchos años y esta vez la abordamos desde otro lado, un lado simbólico porque nadie quiere venganza sino justicia, pero es un grito de que esa justicia no existe. Entonces es la primera vez que canto desde el lado femenino, más allá de que nosotros no podemos ponernos en el lugar de una mujer porque nosotros no sentimos el miedo que ellas sienten, entonces necesitábamos que una mujer participara en la canción y escuchamos a varias artistas de diferentes países hasta que llegamos a Nicki y nos dimos cuenta que queríamos que fuera ella“, comentó el compositor de NTVG.

“Ella escribió su parte y creo que mas allá del genero en el que ella se mueve, el rock hoy día está como siempre está en lo que hace la juventud, el rock como actitud. Pero creo que el rock está en la fuerza en las ganas de decir cosas, en la forma , en hacerle ruido a los mayores y me parece que ahí está. Fue una gran elección porque ella es super talentosa y quedamos muy satisfechos con el video también, es impactante mas allá de que estamos simplemente en un estudio cantándole a un personaje que queremos eliminar”.

Mencionando que los artistas junto a los que colaboran siempre son invitados en base a la canción, Emiliano dijo que “La canción nos pide a quien elegir, obviamente que lo hacemos por admiración, por amistad, pero tiene que pedírnoslo la canción. Empezamos tocando covers de Sumo y de Divididos y entonces si fuera solo por admiración los hubiéramos invitado en el primer disco y la canción nos lo pidió ahora”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NTVG (@notevagustaroficial)

Beneficios inesperados

Pese a que la idea original era grabarlo en Inglaterra, el proceso de producción de la entrega sufrió modificaciones. Sin embargo, Brancciari confesó que “decidimos fabricar nuestro propio estudio en un lugar paradisiaco de acá de Uruguay, a 200 km de Montevideo que es Jose Ignacio, en un hotel de campo que estaba vacío. Y en uno de los ambientes, en una sala de juegos, armamos el estudio. Se fabricaron paneles, y se hizo un montón de trabajo para que eso sonara como queríamos. En la habitación contigua se armó el ‘control room’, y después nos quedamos ahí conviviendo 18 días. Teníamos el estudio ahí, comíamos todos juntos, con verde alrededor, la verdad es que fue increíble”

“Asi que armamos el mejor estudio posible y en las mejores condiciones posibles teníamos todo , teníamos esparcimiento, una mesa gigante donde comer las 20 y pico personas que estaban, estábamos conviviendo todo el tiempo después de habernos extrañado un montón, comíamos increíble y tomábamos buen vino. Mejor no pudo haber sido”, finalizó Emiliano Brancciari, en nombre de todos los integrantes de No Te Va Gustar.