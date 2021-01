Kings of Leon lanzó dos nuevas canciones tras cuatro años de inactividad

Kings Of Leon acaba de lanzar dos nuevas canciones, sus primeras grabaciones de estudio desde Walls (2016).

Se trata de “The Bandit” y “100,000 People”, las cuales serán parte de su nuevo álbum, titulado When You See Yourself, con fecha de lanzamiento fijada para el 5 de marzo.

El año pasado, Kings of Leon lanzó una grabación en vivo de “Going Nowhere”, prometiendo editar más material, sin embargo, no se tenían noticias hasta ahora.

Escucha aquí “The Bandit” y “100,000 People”: