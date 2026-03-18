Colo Colo es el equipo con la mejor defensa de la Liga de Primera, habiendo recibido apenas cuatro goles en siete fechas, donde Fernando de Paul ha sido vital en la portería con buenas atajadas.

El ex Universidad de Chile se ha consolidado desde la temporada pasada como el titular indiscutido del arco albo. La duda, en realidad, está en su competencia, donde solo aparecen los dos canteranos Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira, quienes, hasta el momento, no han sumado minutos.

Esto genera preocupación en Marcelo Ramírez, histórico guardameta del “Cacique” y campeón de la Copa Libertadores 1991, quien, en diálogo con ADN Deportes, señaló que en esta Copa de la Liga se debe dar la oportunidad para que alguno de los dos juveniles juegue, donde él tiene su favorito.

“Colo Colo ya tomó la decisión de apostar por Fernando de Paul y los dos juveniles, Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva. Yo creo que Maureira le sacó ventaja a Villanueva; con lo poco que lo he visto, esas imágenes igual te marcan ciertas cosas”, afirmó el “Rambo”.

De hecho, el actual comentarista deportivo apostaba por que Villanueva, antes tercer arquero cuando estaba también Brayan Cortés, saliera cedido para ganar rodaje. “Yo lo he dicho, creo que Villanueva tendría que haber salido a jugar; lo importante para el arquero es jugar y sumar minutos. Me hubiera gustado que saliera a préstamo”, aseguró.

“Maureira, en lo poco que ha jugado, lo ha hecho bien. Me gustaría que le dieran la oportunidad en la Copa de la Liga, porque además, sabiendo cómo es de relativo el fútbol, en las últimas fechas, peleando el título, se te lesiona De Paul y quienes tendrán que asumir ese desafío serán los arqueros jóvenes. Entonces, es importante que sumen minutos”, sentenció Ramírez.