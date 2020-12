Eminem lanzó el “Lado B” de Music to Be Murdered By con particulares mensajes hacia Billie Eilish y Rihanna

Este viernes, Eminem sorprendió a sus fanáticos y fanáticas con el lanzamiento de un nuevo álbum, el cual vendría siendo el “Lado B” de Music to Be Murdered By, que lanzó en enero de este año.

Entre las 16 nuevas canciones, hay colaboraciones de Dr. Dre, Ty Dolla $ign o DJ Premier y dos versos de los que vale la pena hablar: uno dedicado a Rihanna y el otro a Billie Eilish.

En “Alfred’s Theme”, Eminem dice “Le estoy dando pesadillas a Billie Eilish”, refiriéndose a una entrevista de la artista en la que confesó que “le he tenido miedo a Eminem desde siempre. Ese tipo me asustó en horas”.

En “Zeus”, en tanto, el músico se disculpa con la cantante de Barbados por lanzar una canción sin su consentimiento, donde el rapero dice que se puso del lado de Chris Brown luego de que este golpeara a Rihanna en 2009.

“Disculpas a Rihanna por la canción que se ‘filtró’ / Lo siento, Rih, no tenía intención de causarte dolor / Pero de todos modos, me equivoqué”, rapea Eminem en la canción.