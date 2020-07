Tom Morello se unió a Dan Reynolds de Imagine Dragons para lanzar el nuevo “himno” de las protestas en Estados Unidos

Tom Morello, quien ha sido parte de las movilizaciones a favor del Black Lives Matter después del asesinato de George Floyd, un ciudadano afroamericano de 46 años, sorprendió a sus seguidores al anunciar una nueva colaboración.

Esta colaboración de “combate” está llevada a cabo por el guitarrista de Rage Again the Machine, el vocalista de Imagine Dragons, Dan Reynolds, The Bloody Beetroots y Shea Diamond. La canción se titula “Stand Up” y ya se encuentra disponible en YouTube.

Además, los artistas comunicaron que el dinero recaudado con el sencillo será donado a la siguientes organizaciones: NAACP, Know Your Rights Camp, Southern Poverty Law Center y Marsha P. Johnson Institute.

Desde su publicación, hace exactamente dos horas, los seguidores de RATM, Imagine Dragons, The Bloody Beetroots y Shea Diamond, han aplaudido la canción por su potente contenido político.

{"multiple":false,"videos":[{"key":"bJQZSf","duration":"00:03:14","type":"video","download":""}]}