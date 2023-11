El próximo sábado, se emitirá un episodio de Socios de la parrilla en el que para sus grabaciones asistieron tres invitadas históricas: Paulina Nin de Cardona, Andrea Molina y Eli de Caso. Estas reconocidas conductoras de programas de servicio recordaron sus años acompañando a los chilenos en una amena conversación con Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.

En la entrevista, las tres mujeres abordaron los rumores sobre una supuesta rivalidad entre ellas. Eli de Caso aclaró: “Nada de rivalidad, todo fue creado por los medios de comunicación, por los periodistas. Nosotras nunca tuvimos mala onda, todo fue inventado para el morbo del rating”.

Eli también recordó los desafíos y los costos personales que enfrentó con el éxito de su programa Aló Eli durante los 13 años en los que estuvo al aire. “Tengo sentimientos encontrados con el Aló Eli, porque me enfermé, no era capaz de soportarlo. El servicio es muy jodido, te sientes impotente… La gente piensa que puedes hacer todo, y no podía hacer nada“, expresará.

Paulina Nin de Cardona, quien condujo Cuéntame, rememoró los desafíos que enfrentó durante los cuatro años que animó el Festival de Viña del Mar. Además, compartió anécdotas sobre su relación con Antonio Vodanovic: “La pelea fue de perros grandes, nos peleamos, pero seguimos siendo amigos y de eso nació un respeto”.

Andrea Molina se refirió a su paso por el Congreso

Por su parte, Andrea Molina, quien estuvo a cargo de Hola Andrea y que también fue diputada entre 2010 y 2018, habló sobre su carrera y los desafíos que enfrentó al pasar de teleseries como Sucupira, La buhardilla y Las historias de Sussi, a la política.

“Me arriesgué, fue algo muy audaz, mis padres me decían que no hiciera ‘Sussi’ porque me iba a penar el resto de mi carrera. Y cuando entré a la Cámara de Diputados me decían ‘Sussi’, porque querían denostarme“, comentó Andrea Molina, quien fue diputada por la UDI.

Además, la excongresista reveló que cuando estudio actuación, fue compañera de Jorge Zabaleta y Giancarlo Petaccia. “Era terrible de mal actor, pero simpático“, dijo Andrea Molina sobre Petaccia.