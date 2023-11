María José Quintanilla confirmó matrimonio secreto: reconoció enojo de cercanos “porque no les avisé”

María José Quintanilla confirmó su matrimonio. Una boda secreta, que se realizó el fin de semana en completo hermetismo.

La cantante dio el sí a su pareja hace más de tres años, el kinesiólogo Eduardo Carrasco. Y armó una fiesta en su casa de Maipú.

Un enlace que, de inmediato, habría generado algunas suspicacias, ya que según contaron en el programa Qué te lo Digo, hubo algunos que se habrían molestado porque no fueron invitados.

“Comienzo a reportear y descubrir que me dicen ‘oye, ¡¿pero quién se casó?!’, ‘¿la Cote?’, ‘¡¿nooo?!’. Hay un poco no sé si de desilusión o pena, porque obviamente ella no los invitó. Si ustedes se casan y no me invitan a mí, igual es triste”, dijo el periodista Luis Sandoval.

Y agregó que “¿se acuerdan cuando se casó Tonka Tomicic y con suerte el equipo de Bienvenidos se enteró de que se estaba casando?. María José Quintanilla, guardando las proporciones, hizo prácticamente lo mismo. No le contó a la gente del canal, no le contó a sus productores, a los periodistas. Muchos me dijeron que no tenían idea, que estaban desayunados con la información, impactados”.

María José Quintanilla y su matrimonio piola

Así, el más complicado con esto habría sido Joaquín Méndez, su compañero en La Hora de Jugar, a quien el periodista llamó para consultarle.”Le digo ‘se casó María José Quintanilla, tu compañera’. Entonces se descoloca y, sobre la misma, dice ‘bueno, la verdad es que yo… Bueno, si ella no quiere contarlo, yo no te puedo contar nada'”.

“Fue un matrimonio bastante austero’. De partida, Cote no quiso arrendar un centro de eventos ni hacerlo de forma majestuosa. Lo hizo en su propia casa, en el patio de su casa. Levantó una carpa”, complementó el reportero.

Frente a esto, Coté habló. Y lo hizo en un live de Instagram donde incluso abordó estas críticas de los no convidados.

“Estoy muy bien, muy contenta, un poco nerviosa porque ustedes saben que han pasado hartas cosas, y no soy muy buena para hablar sobre mi vida privada. Efectivamente, confirmo que contraje nupcias este sábado. Es una relación preciosa que lleva mucho tiempo”, lanzó.

Y agregó que “no sabemos mucho la certeza del tiempo, pero lo más importante es que estoy feliz por encontrar a alguien que comprende toda mi loquera”.

Luego, habló de los cuestionamientos. “Leí de varios comentarios de personas que estaban enojadas que no le avisé. Pero créanme que ha sido un año muy complejo para mí, de todos lados ha sido complejo. Entonces, uno también debe tener un espacio para cuidar sus emociones, ni siquiera ustedes cuentan todo a sus amigos y su familia”, indicó.

Finalmente, María José Quintanilla comentó “denme el crédito también de poder guardarme ciertas cosas que para mí son muy importantes”, cerrando el tema.