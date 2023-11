“Me ha traído solo cosas buenas”: fan de Gran Hermano conoció a su pareja gracias a su tatuaje de la “Familia Lulo”

Marcos González, conocido en TikTok como @chileno.arabe, se volvió viral hace algunos meses al tatuarse a la “Familia Lulo” del reality de Chilevisión en su brazo derecho. A pesar de los conflictos y la disolución del grupo conformado por Cony, Jennifer (Pincoya) y Francisco, el camarógrafo y fan de Gran Hermano asegura que no se arrepiente de su decisión.

En una entrevista con Página 7, Marco González compartió que el tatuaje le ha traído cosas positivas, incluyendo nuevas amistades y un romance inesperado con Monse, una tiktoker (@pocheurra) que conquistó su corazón después de un tiempo en soltería.

“No me arrepiento, ya que después que me hice el tatuaje me siguieron miles de personas. Y una de esas personas es Monse, una tiktoker que se robó mi corazón después de mucho tiempo soltero”, afirmó el fan de Gran Hermano.

“Entonces, el tatuaje me ha traído solo cosas buenas. Amistades maravillosas y proyectos que tengo en mente, los que ojalá se puedan concretar“, añadió.

¿Se borrará el tatuaje?

La historia de amor entre Marcos y Monse ha florecido en las redes sociales, donde ambos comparten su amor por Gran Hermano. “Ya llevamos un mes juntos… ¿Quién iba a pensar que una psicóloga se iba a fijar en el fanático que se tatuó a los ‘Lulos’?”, expuso.

En cuanto a la posibilidad de borrar el tatuaje, González indicó que, por ahora, no lo haría. “Lo tengo como recuerdo de una bonita experiencia. Pero si en algún momento me lo tengo que borrar o tapar con otro, sería tatuándome a Bigote, el real ganador del reality. Por ahora no está en mis planes. Es más, ni me acuerdo de que lo tengo“, respondió.

Cony Capelli es su favorita para ganar Gran Hermano

Sobre la “Familia Lulo”, Marcos expresó su esperanza de que Cony y Pincoya, después de salir de Gran Hermano, puedan resolver sus diferencias. “Ambas fueron contención para la otra y se apoyaron en sus momentos más difíciles. Bueno, yo sí veo una amistad real entre ambas fuera del reality“, señaló.

Finalmente, Respecto a sus favoritos para ganar el programa, el fan de Gran Hermano mencionó a Cony, Pincoya y Scarlette en su top 3, pero señaló que su favorita es Constanza. “Para mí, la que merece ganar Gran Hermano es Cony. Siempre fue de una sola línea, con sus defectos y virtudes. Dijo y expresó sus molestias sin importar lo que dijeran de ella. Me encanta la gente así de directa y sincera, me identifico con ella“, concluyó.