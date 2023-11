De Thiago Cunha a Maca Pizarro: Red Hot Chili Peppers causó sensación con el regreso de John Frusciante

Era una cita más que esperada por los fanáticos de los Red Hot Chili Peppers. Una donde el reencuentro sería hasta con John Frusciante incluido.

Es que el guitarrista era la gran novedad de la noche, luego de haberse reincorporado a la banda en 2019.

Una noticia que, de inmediato, hizo que los más fieles agotaran las entradas del Movistar Arena, hasta donde llegaron varios famosos, seguidores también de los californianos.

Humberto Sichel, por ejemplo, arribó en familia, con Maca Pizarro y sus hijas. Y reveló a ADN que había esperado con ansias este retorno.

Red Hot Chili Peppers en llamas

Junto al rostro de CHV, también llegó hasta el recinto del Parque O’Higgins el periodista Gustavo Huerta, quien grabó extasiado cada movimiento de Anthony Kiedis y los suyos.

En tanto, Thiago Cunha y Bruno Zaretti se sumaron de la mano de sus novias, declarando a ADN que habían quedado impresionados con la energía del grupo.

Es que Kiedis lo dio todo, pese a sus 61 años y una bota ortopédica, que no impidió que cantara y saltara por todo el escenario.

Incluso, junto a Chad Smith, Flea y el querido Frusciante brindaron lo mejor de su repertorio, interpretando hits como Give It Away, Under the Bridge, Californication y más.

Todo esto con una puesta en escena simple, pero efectiva, que los asistentes agradecieron y aplaudieron, al igual que cada una de las intervenciones de los músicos, donde lejos el más cercano y divertido fue Flea.

De esta forma, Red Hot Chili Peppers encantó en su regreso al país, que aún tiene una oportunidad más para verlos: el 21 de noviembre, fecha en la que dirán adiós, ojalá, solo por un ratito.