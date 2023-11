“Es difícil querer y ser querido”: la elogiada reflexión del hermano del Presidente Boric sobre su quiebre con Irina Karamanos

Tomás Boric, hermano del presidente Gabriel Boric, ofreció una reflexión elogiada en torno al reciente fin de la relación del mandatario con Irina Karamanos. La confirmación de la ruptura fue hecha por el propio Presidente a través de su cuenta de Instagram.

“Hace un par de semanas decidimos separar nuestros caminos en lo relativo a nuestra relación de pareja por visiones distintas sobre el futuro íntimo. Pero decidimos (sabemos más bien) que vamos a seguir siendo compañeros para siempre. En lo personal soy una persona con virtudes y defectos, como todos. Y a veces el futuro personal se me llenaba de tormentas en las que ella siempre fue un faro para no encallar. No tengo nada, absolutamente nada que reprocharle“, expuso el mandatario.

La reflexión del hermano menor del Presidente Boric

Y en un comentario en la publicación del Presidente Boric Instagram, Tomás Boric compartió sus pensamientos sobre el quiebre de su hermano, destacando la importancia de la comprensión en las relaciones. “Que les sirva a algunos para entender que las relaciones no tienen por qué terminar tras un completo desgaste, toxicidad, enemistad. Que las relaciones de pareja también pueden seguir siendo relaciones de compañeros. Que no todo término de relación es un evento canónico, menos a nivel país“, afirmó.

“Amados ambos. Una buena relación implica muchas veces continuar queriéndose, pero desde otras veredas“, añadió después.

El comentario de Tomás Boric en la publicación de su hermano recibió más de 1,700 ‘me gusta’ y numerosos comentarios positivos. Y más adelante, en una storie en su cuenta en Instagram, compartió pensamientos sobre las relaciones saludables, expresando la dificultad de amar y ser amado, y concluyendo con un mensaje de amor hacia Irina Karamanos y el Presidente Boric.

“Son pocas, contadas con las manos, las relaciones sanas que conozco. Menos andar pendiente del resto y más de cómo se relaciona uno como amante. Pucha qué es difícil, querer y ser querido. Los amo Irina y Gabriel“, cerró el hermano menor del mandatario.