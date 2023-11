Pangal Andrade ha expresado su preocupación por el aumento de la delincuencia en el país a través de un contundente video compartido en su cuenta de Instagram. El exchico reality manifestó su asombro ante las noticias criminales que afectan la capital día a día y decidió abordar el tema en sus redes sociales.

“Chiquillos, ahora una prende la televisión: secuestro, asesinato, descuartizamiento… Hoy día prendí la tele, o sea, ayer, ¡Granada! Los delincuentes están usando granadas (…) ¿Qué está pasando en Chile? Este abogado, el que pagaba coimas al Servicio de Impuestos Internos, o sea, la corrupción, está a otro nivel. Los delincuentes no tienen miedo“, dijo al comienzo.

Tras ello, el influencer recordó una época en la que Chile era considerado un país seguro y expresó su inquietud por la falta de medidas efectivas para abordar el problema actual. “Yo me acuerdo de que cuando era chico, ¡no pasaba! O sea, hace poco viene escalando… Una locura, chiquillos. Este gallo que usó granadas y que uno de los que participó lo expulsaron y volvió a entrar… O sea, ¿qué está pasando?“, alegó.

“La policía… Yo hablaba con un carabinero y están sobrepasados, y me decía que la única solución que ‘yo como carabinero creo que saquen al Ejército, si están preparados, saquen a los comandos, saquen a los marinos, saquen a gente realmente preparada a combatir esta verdadera pandemia’“, añadió después.

“Esto va a ser la peor pandemia de todas”

Más adelante, el deportivo extremo hizo hincapié en la necesidad de tomar medidas más severas y radicales para frenar la delincuencia. Y después señaló que compartió su reflexión con sus seguidores para conocer sus experiencias y opiniones sobre cómo la delincuencia ha impactado sus vidas.

Finalmente, Pangal Andrade expresó: “Chile era un país que era tan seguro, o sea, si no se ponen las pilas ahora, esta va a ser la peor pandemia de todas, si no se pone mano dura (…) Y lo peor es que la gente ya no está viviendo segura”.