Prestigiosa cadena de hoteles niega alojamiento en Colombia a Roger Waters por su apoyo a Palestina

Roger Waters, el ex miembro de Pink Floyd, ha encontrado una fuerte resistencia durante su gira por Latinoamérica “This is not a Drill”. Varios hoteles en Montevideo, Uruguay, y Buenos Aires, Argentina, han rechazado hospedarlo debido a acusaciones de antisemitismo​​. Esta situación se repitió en Bogotá, donde la cadena de hoteles Four Seasons canceló su reservación​​.

Waters, quien recientemente actuó en Brasil, tenía previstas presentaciones en Montevideo el 17 de noviembre, y en Buenos Aires el 21 y 22 de noviembre, con un concierto programado en Bogotá el 5 de diciembre​​.

Las controversias surgieron tras sus declaraciones apoyando a Palestina en el conflicto con Israel y atribuyendo las muertes provocadas al gobierno de Netanyahu​​. En una entrevista, Waters cuestionó las cifras de víctimas y la magnitud de los ataques, calificando de “sospechoso” el comportamiento de las fuerzas israelíes​​.

Waters ha negado ser antisemita, defendiendo su posición a favor de Palestina y acusando al gobierno israelí de cometer genocidio y opresión​​.

Los hoteles Hyatt Centric y Regency en Montevideo, así como Faena y Alvear en Buenos Aires, también aplicaron el derecho de admisión contra él​​. Expresó su frustración por estas cancelaciones, calificándolas de “absurdas” y criticando la actitud de los hoteles y la aceptación de esta situación por parte de la gente en Argentina​​.

Este contexto agrega una dimensión compleja a su próxima visita a Chile, donde está programado para realizar dos conciertos el 25 y 26 de noviembre.