“Lamentamos tanto…”: Teletón dio su versión por la ausencia de Julián Elfenbein en el show

A diferencia de años anteriores, Julián Elfenbein no participó en la apertura de la Teletón 2023, a pesar de haber sido parte de la planificación del evento. Tras la conclusión de la cruzada, diversos medios de farándula especularon sobre la ausencia del animador, sugiriendo un posible “ninguneo” por parte de la producción, lo que habría causado molestias al animador.

Hugo Valencia, en el programa Zona de Estrellas, informó que no se consideró la presencia de ningún rostro de Chilevisión para la obertura, a diferencia de los canales Canal 13, Mega y TVN. “Una vez que Julián se entera de esto, él y todo el equipo de CHV dicen ‘aquí nos quieren perjudicar’. Y es Elfenbein quien toma la decisión de no asistir al Teatro Teletón durante toda la transmisión“, afirmó.

Manu González añadió que Elfenbein participó en la reunión previa a la transmisión, realizada el jueves, y señaló que durante el año, los rostros de Chilevisión tuvieron horarios inusuales. “Si haces la presentación y cuentas con un rostro de cada canal, lo lógico es que al no estar Diana hubiesen puesto a Julián“, comentó.

La versión de la producción de la Teletón

Ante las especulaciones, Página 7 intentó obtener detalles de Chilevisión sobre lo sucedido con su animador, pero la cadena no quiso referirse al tema. Sin embargo, desde Teletón explicaron la ausencia de Julián Elfenbein indicando que “se excusó con nosotros por, finalmente, no poder estar el día del evento debido a que no se sentía bien“.

“Por supuesto, lamentamos tanto como él que no pudiera estar. Sin embargo, esto no significa que no estuviera ni que se haya restado de nuestra campaña. Julián estuvo presente en un sinnúmero de actividades. Lo que agradecemos profundamente“, añadieron después desde la producción tras las 27 horas de amor.