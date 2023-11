“¿Es la hija?”: Álvaro López recibió múltiples cuestionamientos por edad de su pareja

Álvaro López fue blanco de múltiples cuestionamientos luego de compartir una íntima fotografía en sus redes sociales, específicamente en Instagram

El cantante subió a su perfil una instantánea con su estupenda pareja, donde se les vio sentados muy cómplices en una silla de mimbre.

La escena podría haber quedado en eso, una publicación dedicada a la mujer con la que comparte sus días y es feliz. Sin embargo, generó mucho más.

Esto porque, luego de verla, varios cibernautas, fanáticos y otros copuchentos, empezaron a comentarle una y otra vez la foto. Y con una interrogante de lo más desubicada.

Álvaro López y su novia

Así, luego de que muchos observaran detenidamente a la rubia que lo acompañaba, no encontraron nada mejor que preguntarse “¿es la hija?”.

View this post on Instagram A post shared by Alvaro López Parra (@alvaro_lopezp)

Una consulta inadecuada, en la que la misma pareja del músico de Los Bunkers decidió manifestarse. Y lo hizo dando una certera respuesta.

“Estos comentarios pensando que tengo 15 años jajajá. Me halagan, no sabía que me veía tan joven, no sabía que me veía tan estupenda, pero para que sea claro tengo muchos más y soy la pareja, espero poder resolver sus dudas. Ah y gracias por lo de joven, espero seguir así”, señaló Romina Antileo, con quien está en una relación desde, al menos, febrero de 2021.

De hecho, esta no es la primera vez que el tema de la diferencia de edad entre el intérprete y su novia sale a colación, ya que en el programa Socios de la Parrilla le preguntaron por los 15 años que se llevan. “Nos cag… de la risa igual (por la diferencia de edad) no nos importa, nos llevamos súper bien con la Romi”, dijo en ese minuto el ex de Millaray Viera.

De esta forma, la polola de Álvaro López no enganchó con los cuestionamientos y se tomó, de la mejor forma, las desatinadas interrogantes, dejando claro que un número no afectaría a su amor.