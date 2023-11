“No descartamos volver a la tele”: Kurt Carrera entrega detalles inéditos del regreso de Popín

Tras varios meses de peticiones, Popín volvió en grande durante octubre. El mes pasado el personaje reapareció en las redes sociales para Halloween con un registro en clave de homenaje al Joker.

Obviamente, el anuncio despertó interés y confirmó la realización de presentaciones en vivo. Un proyecto ambicioso que ya se arma por parte de los comediantes Pablo Zamora y Kurt Carrera.

“Estamos trabajando para tenerlo lo más rápido posible, para poder hacer esta gira en el verano o partir en diciembre”, calcula Carrera en un contacto con ADN.cl.

Previo al retorno del muñeco con @popin_original el intérprete de Henry no pensaba que su compañero volvería tan rápido. E incluso, los más de 78 mil seguidores en Instagram lo siguen sorprendiendo.

Eso sí, la vuelta no está exenta de desafíos. “Los cuerpos no son los mismos. Pablo no es el mismo de siempre, estamos más viejos, llegando a los 50 años”, señala el intérprete. Una preocupación compartida por el ingeniero y charlista.

Con base en ese último punto Zamora ya estaría haciendo ejercicio. Todo para lograr “hacer un Popín máximo” y complacer al público con un nivel similar a aquella caracterización frenética que protagonizaba algunas noches de Morandé con Compañía.

La idea también sería traer de vuelta a algunos personajes del sketch. Por ahora el mismo, Carrera juega con la idea de que reaparezcan los corpóreos como Nepencil o caracterizaciones más olvidadas.

Pero los planes podrían ir más allá. “Después veremos qué pasa más adelante, si hacemos un programa o proyecto de humor. Mientras haya vida, todo es posible”.

¿Volverá Popín a la TV?

“No descartamos volver a la tele. Aunque hoy en día está súper complicado”, expresa el hombre detrás del pajarito Tutu Tutu. “En los canales de repente no se la juegan por el humor, como que hay un miedo o rechazo”, plantea.

Pese a todo el mismo habla de que en el último tiempo las señales se han renovado con gente joven en las producciones. Un punto en que se ampara para definir el eventual futuro del dúo. “Si existe esa posibilidad y nos la dan, nosotros la vamos a tomar”, asegura.

Ahora el vínculo entre ambos comediantes a día de hoy sigue siendo fructífero. Previo al anuncio, y en la misma línea de charlista cultivada por Zamora, ambos siguieron haciendo al profesor Salomón y a Tutu Tutu para eventos de empresas.