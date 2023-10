¡Se casa! Eduardo Vargas le pidió matrimonio de la forma más romántica a top model brasileña

Eduardo Vargas dejó, más que claro, que es un romántico de tomo y lomo. Uno capaz de armar una propuesta de matrimonio de ensueño.

El futbolista decidió proponerle el sagrado vínculo nada menos que a la supermodelo brasileña Juliana Peixoto. La misma con la que lleva un poco más de un año de relación.

Y no escatimó en recursos, ya que el delantero optó por hacerlo a lo grande, con flores, velas, luces y una piscina que enmarcaron el momento.

“Me voy a casar con el amor de mi vida. Es el momento más increíble que he vivido. Gracias por todo, te amo para siempre”, escribió en sus redes sociales el actual jugador del Atlético Mineiro, dando la feliz noticia de su segundo enlace, luego de estar comprometido con Daniela Colett.

Eduardo Vargas y su amor con Juliana

Así, el futbolista gritó al mundo su amor. Y la maniquí también lo hizo, subiendo muchísimas postales del momento más una emotiva declaración.

“Me voy a casar con el amor de mi vida… He estado pensando mucho sobre qué es el amor y qué significa. Llegué a la conclusión de que, mucho más allá de un sentimiento, el amor está en las actitudes. No me refiero a actitudes exageradas, sino a actitudes sencillas y cotidianas, al cuidado diario de unos por otros. Y me encanta cómo me cuidas. Me encanta la forma en que me recibes. Me encanta la forma en que me calmas. Me encanta como te preocupas por complacerme siempre. Me encantan nuestras risas diarias. Amo todos nuestros días juntos”, señaló en su perfil de Instagram.

Y agregó que “muchas veces creemos que existe un amor perfecto, donde no hay problemas, pero ese amor no existe. Y eso es bueno. Después de todo, ¿qué tendría de divertido que existiera una persona perfecta e idéntica a nosotros? Amamos precisamente porque somos diferentes. A pesar de nuestras imperfecciones, logramos encontrar nuestro amor, a nuestra manera y este amor llena mi corazón todos los días”.

“Gracias por ser quien eres conmigo. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Estoy segura de que todavía no estamos donde queremos estar, pero sé que estamos en el camino correcto, recorriendo juntos el mismo camino. Que Dios nos proteja siempre, te amo”, añadió.

De esta forma, Eduardo Vargas y Juliana Peixoto entregaron la buena nueva a sus seguidores. Un amor que tiene al chileno de lo más enamorado y contento.