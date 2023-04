Diana Bolocco y sorpresiva orden de detención en su contra: “Estoy tranquila”

Fue una medida que remeció a todos. Diana Bolocco, José Antonio Neme y Roberto Saa quedaron con orden de detención tras no presentarse a declarar ante la justicia.

La situación ocurrió debido a la querella de Cathy Barriga contra Paulina de Allende-Salazar y el equipo del Mucho Gusto, por un reportaje donde se expuso los presuntos pagos irregulares de horas extras en el municipio de Maipú, cuando ella era alcaldesa.

Por esta razón, los periodistas fueron llamados en calidad de testigos. Pero este lunes ninguno llegó a la cita.

Debido a eso, el Octavo Juzgado de Garantía despachó la orden, que pilló de sorpresa a todos, y a José Antonio Neme de vacaciones en Europa.

Diana Bolocco y la detención

Frente a esto, ADN se comunicó con los involucrados. Y Neme comentó que “yo soy materia dispuesta para la justicia. Si la justicia decide arrestarme, me arresta no más. Qué voy a hacer. No seré el primero ni el último que va preso por no poder declarar en un juicio”.

Mientras, Diana Bolocco también contestó. Y señaló que “estoy tranquila” y que “me enteré recién hoy, después de almuerzo. No tenía idea, nadie me notificó. Nadie me avisó”.

Y agregó que “es real, y mañana voy a ir a declarar”, para luego añadir con LUN que “lo tomo como un malentendido”.

De esta forma, Diana Bolocco confirmó que enfrentará a la justicia, dejando claro que la idea es poder ir a aclarar las cosas y no tener que pasar por una detención innecesaria.