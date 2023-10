“No la puedo ver, y ella tampoco me puede ver a mí”: Adriana Barrientos confiesa que todavía está enemistada con Pamela Díaz

El enfrentamiento público entre Adriana Barrientos y Pamela Díaz, parece estar lejos de encontrar una solución. En el último episodio del programa Zona de Estrellas, La Leona expresó su opinión sobre su relación con La Fiera, dejando en claro que la enemistad entre ellas persiste.

El tema surgió cuando el periodista Jon Reyes mencionó en el programa que Pamela Díaz había tenido conflictos con algunas personas en el pasado, pero que había logrado resolver esas diferencias. Incluso, destacó que Pamela había tenido conversaciones con personas como Daniela Aránguiz y Adriana Barrientos. Sin embargo, las palabras de Adriana revelaron que no todas las disputas se han resuelto.

La Leona no dudó en expresar su descontento. “Yo no la puedo ver a ella, y ella no me puede ver a mí (…) Incluso cuando hubo un poquitito de buena onda… A mí me pareció re feo que comenzara con la tontera de que me iba a presentar a Esteban Paredes, y después ella en la discoteque se sirve la parrillada entera“, afirmó.

“En general, no hay ninguna buena onda. Pamela en un momento sí intentó acercarse a mí, yo no me acerqué a ella, y quiero que quede claro que no va a haber buena onda, ni ahora, ni nunca. A mí no me cae bien Pamela Díaz, no la paso. Y ella no me soporta a mí, yo no la soporto a ella. El día de hoy no hay ni un ‘hola’ por cortesía”, añadió después.

Fue a su programa, pero solo porque no tenía otro compromiso

Más adelante, Adriana Barrientos aclaró que no hay buena onda entre ellas, ni ahora ni en el futuro. A pesar de haber participado en el programa de La Fiera en YouTube, Sin Editar, explicó que su participación fue simplemente porque no tenía ningún compromiso en ese momento y le pareció interesante.

“Pero que yo tenga buena onda, o nos saludemos o algo, no existe nada. Tampoco hay rivalidad, no hay envidia, no hay nada. Simplemente, yo no la puedo ver a ella y ella a mí“, aclaró y cerró La Leona.