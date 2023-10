“Fue un comentario desatinado”: iCata respondió a dichos de Estefi Marquis sobre su apariencia

Durante su estancia en Gran Hermano, iCata pudo compartir brevemente con Estefanía Marquis, quien al poco tiempo fue eliminada. La influencer, que realmente se llama Catalina Salazar, sin embargo, no se llevó un buen recuerdo de Estefi, ya que la Miss Chile le recomendó arreglarse más en el reality.

“No he hablado nada con la Estefi (ya fuera del encierro). Pero yo siempre traté de pensar que cualquier cosa que pasara no lo hacían de mala gente, sino por cosas que pasaban (…)Yo jamás conté lo que ella me dijo. La Coni fue la que le dijo a la Ignacia. Yo no le conté, ella me dijo, y le comenté algo así como, ‘pucha, es que yo me arreglo así. Así soy’“, dijo al comienzo iCata, en conversación con Página 7.

“Si la producción quiere decirme algo, que me lo diga. Porque si bien nosotros no teníamos contacto con nadie, a través de Gran Hermano, nos decían las cosas (…) Si nos mandábamos una embarrada nos decían en el confesionario. Entonces, a mí me parecía extraño que no me lo hubiesen dicho a mí, si iba siempre al confesionario a hablar. Podrían haberme dicho como ‘Cata, puedes arreglarte más’. Yo les hubiese dicho que ‘no’ también, porque no iba a cambiar“, añadió.

La echaron por ese comentario que le hizo

Más adelante, iCata aclaró que no se tomó el comentario Estefanía Marquis como algo ofensivo. Sin embargo, también señaló que “tampoco correspondía el comentario y no era agradable. Yo le dije a la Estefi, ‘tú no eres vocera de nadie… al final esto te afectó a ti’”.

“Entonces me dijo ‘la jodí’. Yo lo dejo en eso nomás, que fue un comentario desatinado. Yo creo que no fue con mala intención, también me quedo con eso. Pero al final la gente la echó no más (…) La gente cree que es la única forma de castigo que tienen dentro del programa”, adicionó y cerró.