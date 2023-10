Trinidad Cerda, ofreció una reveladora entrevista en la que habla abiertamente sobre su reasignación de género y su percepción de la sexualidad. En una conversación con la Revista Sarah, la exparticipante de Gran Hermano compartió sus pensamientos y experiencias en cuanto a su identidad de género y su intimidad.

Durante la entrevista, Trini señaló que “no tengo las pechugas gigantes, no tengo la cintura perfecta, y me da lo mismo. Todas las mujeres somos diferentes, pero hoy me siento una mujer“, afirmó.

Tras ello, la exparticipante de Gran Hermano habló acerca de su vida sexual como mujer trans. “Cuando tengo sexo con un hombre es la misma sexualidad que tienen mis amigas. Mis orgasmos son los mismos que tienen mis amigas“, sostuvo.

Sus comentarios previo sobre su identidad de género

Previamente, en Podemos Hablar, Trinidad se refirió a su transición de género. “Yo no soy Trini la trans, soy Trini. Yo ya pasé mi reasignación de género, que fue la única cirugía que me he hecho en mi vida. Y era la más importante cuando partí este proceso, porque dije este es mi cuerpo, tengo que defenderlo“, comentó entonces.

Sin olvidar, que antes de estar en el programa de Chilevisión, fue en Gran Hermano se sinceró y dio a conocer su identidad de género. “Nací con otro género (…) No lo estoy contando por ustedes ni por mí, sino que por todos los niños que pueden llegar al suicidio como yo alguna vez“, contó en el reality.

Desde su participación en Gran Hermano, Trinidad Cerda se ha ido consolidando en la televisión. Recientemente, anunció que formará parte del elenco de una serie web de ficción llamada Reino de Sal. “Siempre ha sido mi sueño actuar en televisión. Ser parte de un elenco en alguna teleserie, correr al teatro los fines de semana con los tacos en la cartera y maquillarme rápido para salir a escena en alguna obra que esté en cartelera“, escribió cuando lo anunció en sus redes sociales.